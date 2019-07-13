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Bloomberg узнал о готовящихся в США санкциях против Турции из-за С-400

14.07.2019 08:16 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Команда президента США Дональда Трампа определилась с пакетом санкций, который должен быть принят в отношении Турции за то, что она начала получать в рамках контракта с Россией комплектующие для зенитных ракетных систем С-400. Об этом Bloomberg рассказали несколько знакомых с ситуацией источников.


Фото: Виталий Невар / Reuters

О санкциях против Анкары, по информации собеседников агентства, будет объявлено уже в ближайшие дни. Американские власти, по их данным, выбирали из трех возможных вариантов мер, которые имели разные степени воздействия. Какой именно пакет ограничений в итоге решили принять в администрации США, источники не уточнили, заметив однако, что все санкции были разработаны в рамках закона CAATSA («О противодействии неприятелям Америки через санкции»). Документ предусматривет ограничения в отношении стран-контрагентов, закупающих военную технику у компаний, которые уже находятся в американском черном списке.

В итоге санкционный план против Турции, указывает Bloomberg, должен будет одобрить Трамп.

По словам одного из источников агентства, об ограничениях против Анкары Вашингтон объявит уже в конце следующей недели. Паузу в этом вопросе (поставки комплектующих С-400 начались еще 12 июля) собеседник агентства объяснил тем, что США хотят переждать годовщину попытки госпереворота в Турции в 2016 году (она будет отмечаться в ночь с 15-го на 16 июля). Таким образом американские власти, по словам источника, надеются не допустить дальнейших предположений о том, что за произошедшим в 2016-м, как утверждают сторонники турецкого лидера Реджепа Эрдогана, стояли Соединенные Штаты.

Представитель Госдепартамента от комментариев по поводу возможных санкций США против Турции отказалась.

Компоненты для российских ЗРК С-400 Турция начала получать в пятницу, 12 июля. В США считают, что эта сделка ставит под угрозу самую дорогостоящую оружейную программу Пентагона, которая касается производства истребителей F-35. Из-за контракта на поставку российских комплексов ограничениями Анкаре ранее грозили в Госдепе. Также о несовместимости С-400 с техникой стран — членов НАТО неоднократно говорили представители Североатлантического альянса. После начала поставок в Турцию комплектующих российских систем в НАТО выразили обеспокоенность происходящим, заметив, что за решением Анкары могут последовать определенные последствия. О чем именно в данном случае шла речь, в блоке не поясняли.

В Турцию доставили первые комплексы С-400. Почему из-за них возник скандал?

 
 
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В администрации США, по информации источников агентства, уже определились, какие ограничения будут введены в отношении Анкары. О них будет объявлено в ближайшие...
 
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