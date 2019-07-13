Шаг к эфтаназии? Минздрав Латвии предложил предоставить пациентам право отказываться от реанимации

Источник материала: Tut.by

Последняя воля пациента должна принадлежать самому больному, а не врачу. Министерство здравоохранения Латвии совместно с представителями отрасли работает над новыми правилами, согласно которым пациент сможет отказаться от реанимации.

«Врач анестезиолог-реаниматолог Эва Штейна и общество врачей, специалисты по медицинской этике, юристы и Министерство здравоохранения работают над урегулированием вопроса о последней воле пациента, а также о праве врача принимать решение о реанимации. Это не потребует дополнительных средств, но позволит уважать желание пациента перед уходом из жизни», — написала на днях в своем Twitter глава Минздрава Латвии Илзе Винькеле.

Согласно местному законодательству, регулирующему права пациента в Латвии, на сегодняшний день все решения по лечению больного принимает его врач, который отвечает за обоснованность, целенаправленность, непрерывность, качество и результаты этого процесса. Обязанность медиков — до последнего бороться за жизнь пациента. При этом существующие правила никак не упорядочивают ситуацию, когда человек безнадежно болен и находится при смерти, а его реанимируют и тем самым продлевают страдания. Именно этот вопрос и хочет разрешить Минздрав.

Глава этого ведомства считает, что больным следует предоставить право отказаться от реанимации. «Первый импульс был именно от самих врачей, которые каждый день работают в реанимации. Они обобщили практику других государств с более длинной историей демократии. Это так же, как мы сейчас можем, например, зафиксировать, что разрешаем использовать свои органы для донорства после смерти», — пояснила Латвийскому телевидению Винькеле.

По ее словам, обсуждение вопроса отказа от реанимации может стать одним из шагов на пути к легализации эвтаназии в Латвии. «Могу сейчас только свое личное мнение выразить, это не мнение министерства. Мне кажется, что это дискуссия, к которой мы раньше или позже тоже придем и в Латвии», — считает она.

В Латвии также проходит сбор подписей за легализацию эвтаназии. Соответствующая петиция размещена на официальном интернет-портале общественных инициатив Manabalss.lv . Согласно местному законодательству, инициатива, собравшая подписи не менее 10 тыс. граждан страны старше 16 лет, имеет статус «коллективного заявления» и должна быть рассмотрена парламентом.

Автором этой идеи выступил местный общественный активист Петерис Букс. По его словам, эвтаназия необходима для того, чтобы облегчить страдания неизлечимо больных людей от невыносимой боли, а также больных, находящихся в бессознательном состоянии без надежд на выздоровление. Эвтаназия дает человеку возможность достойно закончить свою жизнь, не становясь в тягость себе и другим, считает он.