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Шаг к эфтаназии? Минздрав Латвии предложил предоставить пациентам право отказываться от реанимации
14.07.2019 15:17 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Последняя воля пациента должна принадлежать самому больному, а не врачу. Министерство здравоохранения Латвии совместно с представителями отрасли работает над новыми правилами, согласно которым пациент сможет отказаться от реанимации.
«Врач анестезиолог-реаниматолог Эва Штейна и общество врачей, специалисты по медицинской этике, юристы и Министерство здравоохранения работают над урегулированием вопроса о последней воле пациента, а также о праве врача принимать решение о реанимации. Это не потребует дополнительных средств, но позволит уважать желание пациента перед уходом из жизни», — написала на днях в своем
Согласно местному законодательству, регулирующему права пациента в Латвии, на сегодняшний день все решения по лечению больного принимает его врач, который отвечает за обоснованность, целенаправленность, непрерывность, качество и результаты этого процесса. Обязанность медиков — до последнего бороться за жизнь пациента. При этом существующие правила никак не упорядочивают ситуацию, когда человек безнадежно болен и находится при смерти, а его реанимируют и тем самым продлевают страдания. Именно этот вопрос и хочет разрешить Минздрав.
Глава этого ведомства считает, что больным следует предоставить право отказаться от реанимации. «Первый импульс был именно от самих врачей, которые каждый день работают в реанимации. Они обобщили практику других государств с более длинной историей демократии. Это так же, как мы сейчас можем, например, зафиксировать, что разрешаем использовать свои органы для донорства после смерти», — пояснила Латвийскому телевидению Винькеле.
По ее словам, обсуждение вопроса отказа от реанимации может стать одним из шагов на пути к легализации эвтаназии в Латвии. «Могу сейчас только свое личное мнение выразить, это не мнение министерства. Мне кажется, что это дискуссия, к которой мы раньше или позже тоже придем и в Латвии», — считает она.
В Латвии также проходит сбор подписей за легализацию эвтаназии. Соответствующая петиция размещена на официальном интернет-портале общественных инициатив
Автором этой идеи выступил местный общественный активист Петерис Букс. По его словам, эвтаназия необходима для того, чтобы облегчить страдания неизлечимо больных людей от невыносимой боли, а также больных, находящихся в бессознательном состоянии без надежд на выздоровление. Эвтаназия дает человеку возможность достойно закончить свою жизнь, не становясь в тягость себе и другим, считает он.
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В ведомстве считают, что нововведение может стать одним из шагов на пути к легализации эвтаназии в стране.
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