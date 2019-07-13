ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Шаг к эфтаназии? Минздрав Латвии предложил предоставить пациентам право отказываться от реанимации

14.07.2019 15:17 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Последняя воля пациента должна принадлежать самому больному, а не врачу. Министерство здравоохранения Латвии совместно с представителями отрасли работает над новыми правилами, согласно которым пациент сможет отказаться от реанимации.

«Врач анестезиолог-реаниматолог Эва Штейна и общество врачей, специалисты по медицинской этике, юристы и Министерство здравоохранения работают над урегулированием вопроса о последней воле пациента, а также о праве врача принимать решение о реанимации. Это не потребует дополнительных средств, но позволит уважать желание пациента перед уходом из жизни», — написала на днях в своем Twitter глава Минздрава Латвии Илзе Винькеле.

Согласно местному законодательству, регулирующему права пациента в Латвии, на сегодняшний день все решения по лечению больного принимает его врач, который отвечает за обоснованность, целенаправленность, непрерывность, качество и результаты этого процесса. Обязанность медиков — до последнего бороться за жизнь пациента. При этом существующие правила никак не упорядочивают ситуацию, когда человек безнадежно болен и находится при смерти, а его реанимируют и тем самым продлевают страдания. Именно этот вопрос и хочет разрешить Минздрав.

Глава этого ведомства считает, что больным следует предоставить право отказаться от реанимации. «Первый импульс был именно от самих врачей, которые каждый день работают в реанимации. Они обобщили практику других государств с более длинной историей демократии. Это так же, как мы сейчас можем, например, зафиксировать, что разрешаем использовать свои органы для донорства после смерти», — пояснила Латвийскому телевидению Винькеле.

По ее словам, обсуждение вопроса отказа от реанимации может стать одним из шагов на пути к легализации эвтаназии в Латвии. «Могу сейчас только свое личное мнение выразить, это не мнение министерства. Мне кажется, что это дискуссия, к которой мы раньше или позже тоже придем и в Латвии», — считает она.

В Латвии также проходит сбор подписей за легализацию эвтаназии. Соответствующая петиция размещена на официальном интернет-портале общественных инициатив Manabalss.lv. Согласно местному законодательству, инициатива, собравшая подписи не менее 10 тыс. граждан страны старше 16 лет, имеет статус «коллективного заявления» и должна быть рассмотрена парламентом.

Автором этой идеи выступил местный общественный активист Петерис Букс. По его словам, эвтаназия необходима для того, чтобы облегчить страдания неизлечимо больных людей от невыносимой боли, а также больных, находящихся в бессознательном состоянии без надежд на выздоровление. Эвтаназия дает человеку возможность достойно закончить свою жизнь, не становясь в тягость себе и другим, считает он.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ведомстве считают, что нововведение может стать одним из шагов на пути к легализации эвтаназии в стране.
 
Новости дня
Новости в мире
 
«Я всадник. Я воин. Я в поле один». Умер поэт-шестидесятник Виктор Соснора
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.07.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика