Парад в День взятия Бастилии: бородачи в фартуках и с топорами, летающая платформа и европейские лидеры

Утром 14 июля на Елисейских полях президент Франции Эммануэль Макрон открыл традиционный военный парад ко Дню взятия Бастилии. На мероприятии отсутствовал президент США Дональд Трамп (которому этот парад так понравился два года назад, что в этом году в Вашингтоне попытались устроить что-то похожее), но присутствовали многие европейские лидеры. Летающая платформа, шествие войск, бородачи Иностранного легиона в фартуках и с топорами, европейские объятия и поцелуи — в галерее.
Парад принимал президент и верховный главнокомандующий Эммануэль Макрон. Покинув Елисейский дворец, он торжественно объехал выстроенные войска и поднялся на гостевую трибуну.
На параде хватало высоких гостей: мероприятие посетили канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, президент Эстонии Керсти Кальюлайд, премьер-министр Бельгии Шарль Мишель и представители других стран Евросоюза.
В параде принимали участие более 4 тысяч военных, порядка 200 единиц техники, 237 лошадей, 69 самолетов и 39 вертолетов.
Наибольший фурор на параде произвела летающая платформа для солдат Flyboard Air. На ней на высоте в несколько десятков метров пролетел в небе над Елисейскими полями ее создатель, знаменитый французский инженер Франки Запата. Впервые он показал Flyboard Air в конце 2018 года на форуме по военным инновациям в Париже. Тогда же новинкой очень заинтересовались США и даже попытались купить компанию Запаты, но Минобороны Франции выделило изобретателю инвестиции в размере 1,3 миллиона евро. Всего за полгода Франки Запата смог усовершенствовать свое изобретение, хотя по его собственному признанию, полет на платформе требует значительных физических усилий, необходимых для сохранения равновесия.
Платформа может использоваться на высоте до 3−3,5 км. Ее скорость с оператором — до 195 км/час. Без оператора, с дистанционным управлением для перевозки грузов, — до 400 км/час.
Какой же парад может обойтись без демонстрации бронетанковой техники и показательных выступлений?
В заключение над площадью Согласия прозвучал национальный гимн Франции — «Марсельеза».