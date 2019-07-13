Парад в День взятия Бастилии: бородачи в фартуках и с топорами, летающая платформа и европейские лидеры

Источник материала: Tut.by

Утром 14 июля на Елисейских полях президент Франции Эммануэль Макрон открыл традиционный военный парад ко Дню взятия Бастилии. На мероприятии отсутствовал президент США Дональд Трамп (которому этот парад так понравился два года назад , что в этом году в Вашингтоне попытались устроить что-то похожее ), но присутствовали многие европейские лидеры. Летающая платформа, шествие войск, бородачи Иностранного легиона в фартуках и с топорами, европейские объятия и поцелуи — в галерее.



Президент Франции Эммануэль Макрон и начальник Главного штаба Вооруженных сил Франции генерал Франсуа Лекуантр объезжают выстроенные войска для парада в День взятия Бастилии. 14 июля 2019 года, Париж, Франция. Фото: Reuters

Парад принимал президент и верховный главнокомандующий Эммануэль Макрон. Покинув Елисейский дворец, он торжественно объехал выстроенные войска и поднялся на гостевую трибуну.



Президент Португалии Марселу Ределу ди Соза, президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Бриджит, премьер-министр Франции Эдуар Филипп на главной трибуне парада в День взятия Бастилии. 14 июля 2019 года, Париж, Франция. Фото: Reuters

На параде хватало высоких гостей: мероприятие посетили канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, президент Эстонии Керсти Кальюлайд, премьер-министр Бельгии Шарль Мишель и представители других стран Евросоюза.



Без традиционных объятий и поцелуев не обошлось. Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон на параде в День взятия Бастилии. 14 июля 2019 года, Париж, Франция. Фото: Reuters



Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте весело провел время с президентом Португалии Марселу Ределу ди Соза. 14 июля 2019 года, Париж, Франция. Фото: Reuters



Пилотажная группа «Патруль де Франс» прочертила в небе флаг Франции на параде в День взятия Бастилии. 14 июля 2019 года, Париж, Франция. Фото: Reuters

В параде принимали участие более 4 тысяч военных, порядка 200 единиц техники, 237 лошадей, 69 самолетов и 39 вертолетов.



Парад открыли представители 10 европейских стран, пронеся по Елисейским полям свои военные эмблемы. В числе проходивших колонн войск были, в частности, представители армий Германии, Испании и Бельгии. 14 июля 2019 года, Париж, Франция. Фото: Reuters



Французские пожарные прошли колонной на параде в День взятия Бастилии. 14 июля 2019 года, Париж, Франция. Фото: Reuters



Солдаты 132-го кинологического батальона Франции вместе со своими четвероногими напарниками. 14 июля 2019 года, Париж, Франция. Фото: Reuters

Наибольший фурор на параде произвела летающая платформа для солдат Flyboard Air. На ней на высоте в несколько десятков метров пролетел в небе над Елисейскими полями ее создатель, знаменитый французский инженер Франки Запата. Впервые он показал Flyboard Air в конце 2018 года на форуме по военным инновациям в Париже. Тогда же новинкой очень заинтересовались США и даже попытались купить компанию Запаты, но Минобороны Франции выделило изобретателю инвестиции в размере 1,3 миллиона евро. Всего за полгода Франки Запата смог усовершенствовать свое изобретение, хотя по его собственному признанию, полет на платформе требует значительных физических усилий, необходимых для сохранения равновесия.



Франки Запата на летающей платформе для солдат Flyboard Air на параде в День взятия Бастилии. 14 июля 2019 года, Париж, Франция. Фото: Reuters

Платформа может использоваться на высоте до 3−3,5 км. Ее скорость с оператором — до 195 км/час. Без оператора, с дистанционным управлением для перевозки грузов, — до 400 км/час.



Flyboard Air на параде в День взятия Бастилии. 14 июля 2019 года, Париж, Франция. Фото: Reuters



Курсанты Военно-морской школы Франции на параде в День взятия Бастилии. 14 июля 2019 года, Париж, Франция. Фото: Reuters

Какой же парад может обойтись без демонстрации бронетанковой техники и показательных выступлений?







Парад в День взятия Бастилии. 14 июля 2019 года, Париж, Франция. Фото: Reuters











Кавалеристы отдельного полка Республиканской гвардии Франции на параде в День взятия Бастилии. 14 июля 2019 года, Париж, Франция. Фото: Reuters



А это — пионеры Иностранного легиона: церемониальное подразделение, которое открывает шествие легиона на парадах. Пионеры традиционно отращивают бороды, на парадах носят фартуки из бычьей шкуры и несут на плечах топорики. 14 июля 2019 года, Париж, Франция. Фото: Reuters



Студенты полицейской академии Франции на параде в День взятия Бастилии. 14 июля 2019 года, Париж, Франция. Фото: Reuters



Молодежь держит огромный государственный флаг Франции на параде в День взятия Бастилии. 14 июля 2019 года, Париж, Франция. Фото: Reuters



Курсанты Национальной военной академии сухопутных войск Франции на параде в День взятия Бастилии. 14 июля 2019 года, Париж, Франция. Фото: Reuters

В заключение над площадью Согласия прозвучал национальный гимн Франции — «Марсельеза».