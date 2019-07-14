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В Москве из-за протестных акций задержали 39 человек, в Париже - более 170
15.07.2019 06:56 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
14 июля в Москве состоялась акция с требованием допустить оппозиционных кандидатов к участию в выборах в Мосгордуму. В Париже после парада в День взятия Бастилии прошла очередная акция «желтых жилетов». И в столице России, и в столице Франции, не обошлось без задержаний.
В Москве
По данным
В Париже полиция задержала в воскресенье 175 человек на Елисейских Полях за участие в неразрешенной манифестации, а также за другие нарушения закона, передает
Задержанных обвинили в ношении запрещенного оружия, насилии в отношении представителей органов власти, нанесении ущерба имуществу, а также участии в акции, о которой городские власти не были уведомлены заранее.
Очередная акция «желтых жилетов» прошла после
В полиции отметили, что участники несогласованной акции выкрикивали антиправительственные лозунги, сносили металлические заградительные барьеры, установленные по периметру, и поджигали мусорные баки.
В итоге полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов.
Движение «желтых жилетов» — спонтанное протестное движение во Франции, без выраженного лидера, появившееся в конце 2018 года. Первоначально причиной данных манифестаций послужило повышение цены на топливо (вследствие повышения цены на нефтепродукты), затем требования участников расширились до отставки действующего президента Франции Эмманюэля Макрона.
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14 июля в Москве состоялась акция с требованием допустить оппозиционных кандидатов к участию в выборах в Мосгордуму. В Париже после парада в День взятия Бастилии...
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