Шторм «Барри» в США ослаб до тропической депрессии

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Тропический шторм «Барри», обрушившийся в субботу на штат Луизиана, ослаб до тропической депрессии. Об этом сообщает в воскресенье Национальный центр по наблюдению за ураганами США.



Люди бредут по затопленной улице после шторма "Барри". Мандевилль, Луизиана, США, 13 июля 2019 года. Фото: Reuters

По его данным, скорость ветра в его пределах снизилась до 35 миль в час (15 м/с), что автоматически перевело «Барри» в менее опасную категорию. При этом метеорологи подчеркивают, что в штате все еще сохраняется опасность наводнений. По их информации, «Барри» также может затронуть близлежащие штаты Арканзас, Миссури, Миссисипи и Теннеси. Ранее президент США Дональд Трамп призвал американцев быть осторожными в связи с ударом стихии.

Тропический шторм «Барри» сформировался в четверг в Мексиканском заливе. На всей территории Луизианы был введен режим чрезвычайной ситуации. В ряде прибрежных округов была объявлена эвакуация. В субботу «Барри» набрал силу урагана и обрушился на побережье штата, после чего ослаб до тропического шторма. Как сообщает телеканал CBS, из-за удара стихии в штатах Луизиана и Миссисипи без электричества остались около 70 тыс. человек.

Сезон ураганов в Атлантике обычно приходится на период с 1 июня по 30 ноября. Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его пределах достигает около 17,5 м/с. При скорости ветра 33 м/с и более шторм становится ураганом.