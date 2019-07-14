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Рост ВВП Китая замедлился до минимума за 27 лет

15.07.2019 10:56 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Темпы роста ВВП Китая упали до самой низкой отметки с 1992 года. При этом другие статистические данные в КНР вышли позитивными — например, по розничным продажам и промышленному производству.


Фото: Reuters

Азиатские фондовые рынки начали неделю снижением. Инвесторы среагировали на динамику ВВП Китая. Во втором квартале 2019 года рост замедлился до 6,2% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Это самый низкий прирост с тех пор, как данные начали фиксироваться в 1992 году. Во втором квартале прошлого года ВВП Китая вырос на 6,4%.

Тем не менее Национальное статистическое бюро Китая заявило, что меры, предпринимаемые сейчас китайским правительством, к которым относятся снижение налогов и целевые монетарные стимулы, поддержат экономику во второй половине года.

Более позитивные результаты показали промышленное производство и розничные продажи. В июне промышленность в Китае выросла на 6,3% против 5% месяцем ранее, а продажи в розничном секторе увеличились на 9,8% по сравнению с маем. В предыдущем месяце прирост составил 8,9%.

В результате фондовые индексы в Азии в начале торгов 15 июля начали снижаться, но затем отыграли часть падения. К середине сессии китайский Shanghai Composite прибавил 0,76%, индекс гонконгской биржи Hang Seng вырос на 0,22%.

 
 
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Темпы роста ВВП Китая упали до самой низкой отметки с 1992 года. При этом другие статистические данные в КНР вышли позитивными - например, по розничным продажам и...
 
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