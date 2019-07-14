Иран грозит вернуться к обогащению урана в масштабах, которые были до заключения «ядерной сделки»

Источник материала: Tut.by

Если европейцы не будут выполнять своих обещаний в рамках ядерного соглашения с Тегераном, Иран продолжит постепенно увеличивать степень обогащения урана до уровня, существовавшего до подписания соглашения в 2015 году. Об этом сообщило в понедельник, 15 июля, иранское агентство Irna со ссылкой на представителя Организации по атомной энергии Ирана Бехруза Камальванди.



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Он не сообщил других деталей намерений Ирана обогащать уран, отметив лишь, что следующим шагом может стать обогащение урана до 20 процентов. Для производства ядерных вооружений необходим уран, обогащенный до 80−90 процентов.

7 июля представитель иранского правительства Али Рабии заявил, что Иран приступает к обогащению урана выше отметки в 3,67 процента, оговоренной в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД). В то же время Тегеран дал странам-участницам ядерной сделки 60 дней для того, чтобы «начать выполнять свои обязательства». В противном случае Иран пригрозил продолжить поэтапное повышение уровня обогащения урана.

Конфликт США и Ирана

СВПД, который подписали Иран, США, Россия, Китай, Германия, Франция и Великобритания, предусматривает выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению его ядерной программы в обмен на отмену санкций США и ЕС.

После того как США в одностороннем порядке вышли из соглашения в мае 2018 года, Тегеран отказался выполнять часть обязательств в рамках СВПД. Вашингтон в ответ ужесточил санкции в отношении Тегерана и направил в регион военные корабли и бомбардировщики.

Говоря об обязательствах европейской стороны в связи с ядерной сделкой, Камальванди хочет добиться, чтобы Германия, Франция и Великобритания приняли меры защиты финансовой и нефтяной отрасли Ирана от санкций США. Эти страны ЕС, а также Китай и Россия в ходе конфликта Ирана и США не раз подчеркивали, что хотят сохранить соглашение по ядерной программе Ирана в силе.