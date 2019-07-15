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«Каждый день!»: независимые кандидаты в Мосгордуму обещают ежедневные акции протеста

15.07.2019 23:43 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На Трубной площади в Москве состоялась акция в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы, чьи подписи забраковали избирательные комиссии. Выступавшие призывали людей собираться на площади каждый день, пока власти не зарегистрируют всех оппозиционных кандидатов.


Фото: Reuters

На акции, которая не была санкционирована властями, выступили несколько независимых кандидатов, в том числе депутат муниципального округа Зюзино Константин Янкаускас, юристы ФБК Любовь Соболь и Иван Жданов, глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин.

Последний, прибыв на площадь, сообщил собравшимся, что его официально сняли с выборов. Основанием для этого, с его слов, стало превышение допустимого процента брака в подписных листах и использование административного ресурса. Свое выступление Яшин начал словами: «Я **** в бешенстве!»

Оппозиционеры призывали людей приходить на Трубную снова и снова, пока избирательные комиссии не допустят к выборам в Мосгордуму всех кандидатов, а также звали на согласованный митинг 20 июля на проспекте Сахарова.

«Наше требование зарегистрировать всех! Независимых, провластных — всех. На честных и конкурентных выборах мы выясним, кто сильнее!», — заявил кандидат от «Яблока» Сергей Митрохин. Он также сообщил, что во вторник, 16 июля, кандидаты намерены прийти в ЦИК, чтобы добиться встречи с ее главой Эллой Памфиловой.

Люди скандировали «Допускай!» и «Каждый день!», подтверждая, что собираются и дальше приходить на акции. Также собравшиеся скандировали «Яшин!» и «Люба!», приветствуя кандидатов.

Выступления ненадолго прервались, когда неизвестный кинул в толпу дымовую шашку. Собравшиеся вынуждены были переместиться, полиция отреагировала на произошедшее вяло.

Полицейские вмешались в ситуацию, когда предположительно активисты националистического движения SERB устроили в толпе потасовку, сообщает корреспондент Би-би-си с Трубной площади. Под выкрики «Арестуй!» они оцепили раздетого по пояс мужчину и увели его в автозак.

После этого люди начали постепенно покидать площадь.


Фото: Reuters

В воскресенье стало известно, что в подписях ряда независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы был обнаружен большой процент брака. Среди тех, кому из-за этого могут отказать в регистрации, оказались, в частности, юрист ФБК Любовь Соболь, депутат муниципального округа Зюзино Константин Янкаускас и бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков. Они утверждают, что подписи в их поддержку были забракованы незаконно, Соболь объявила в знак протеста голодовку.

В тот же день у здания Мосгоризбиркома в центре Москвы собралась протестная акция, в ходе которой полиция задержала 39 человек. Среди задержанных были и оппозиционные кандидаты, призвавшие своих сторонников выходить на акции протеста каждый день.

В Мосгоризбиркоме назвали прошедшую акцию «шантажом и давлением», при этом глава ведомства Валентин Горбунов заявил, что готов встретиться с недовольными кандидатами. Днем в понедельник около 10 человек, в том числе Соболь, Яшин и Гудков, пришли в Мосгоризбирком для встречи с Горбуновым, но тот отказался принять их всех вместе. Они, в свою очередь, не согласились говорить с ним по отдельности и ушли.

 
 
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На Трубной площади в Москве состоялась акция в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы, чьи подписи забраковали избирательные комиссии....
 
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