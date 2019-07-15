В Италии у воевавших на Донбассе экстремистов нашли ракету «воздух-воздух»

Источник материала: Tut.by

Итальянская полиция в ходе антитеррористической спецоперации обнаружила у группы экстремистов ракету класса «воздух-воздух». Об этом сообщает пресс-служба Государственной полиции Италии.



Фото: полиция Италии

Операция проходила в городе Павия, который расположен на север Италии. Арсенал оружия, среди которого обнаружили ракету, находился в ангаре. Также там нашли девять штурмовых винтовок, автомат, семь пистолетов, три дробовика и почти тысячу патронов к ним.

В полиции отметили, что спецоперация проводилась в отношении членов ультраправого движения, которые принимали участие в вооруженном конфликте на востоке Украины.



Фото: полиция Италии

В пресс-службе добавили, что два человека — граждане Италии и Швейцарии — были задержаны за попытку продать ракету.

Агентство ANSA сообщило, что один из задержанных — инспектор итальянской таможни, 50-летний Фабио Дель Берджоло, который баллотировался в Сенат Италии в 2001 году от партии «Новая сила».