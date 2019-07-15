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В Италии у воевавших на Донбассе экстремистов нашли ракету «воздух-воздух»
16.07.2019 07:28 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Итальянская полиция в ходе антитеррористической спецоперации обнаружила у группы экстремистов ракету класса «воздух-воздух». Об этом
Операция проходила в городе Павия, который расположен на север Италии. Арсенал оружия, среди которого обнаружили ракету, находился в ангаре. Также там нашли девять штурмовых винтовок, автомат, семь пистолетов, три дробовика и почти тысячу патронов к ним.
В полиции отметили, что спецоперация проводилась в отношении членов ультраправого движения, которые принимали участие в вооруженном конфликте на востоке Украины.
В пресс-службе добавили, что два человека — граждане Италии и Швейцарии — были задержаны за попытку продать ракету.
Агентство
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Арсенал оружия, среди которого обнаружили ракету, находился в ангаре. Также там нашли девять штурмовых винтовок, автомат, семь пистолетов, три дробовика и почти...
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