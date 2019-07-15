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МИД Великобритании исключил экстрадицию Ассанжа в страны со смертной казнью
16.07.2019 11:34 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж не будет выдан ни одной стране, в которой действует смертная казнь. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Великобритании Алан Данкан на пресс-конференции по итогам встречи в Кито с министром иностранных дел Эквадора Хосе Валенсией,
«Основатель WikiLeaks не будет выдан ни одной стране, где применяется смертная казнь. Между двумя странами [Великобританией и Эквадором] было достигнуто соглашение об этом», — приводит в понедельник слова Данкана агентство EFE.
Ассанж в 2006 году основал WikiLeaks, где публикуется секретная информация о деятельности ряда правительств, в том числе США. Опасаясь экстрадиции в Соединенные Штаты из Швеции, где две женщины обвинили его в сексуальных домогательствах и изнасиловании, он попросил в 2012 году убежище в посольстве Эквадора в Лондоне и находился там непрерывно на протяжении почти семи лет.
В апреле Эквадор отказал ему в дальнейшем предоставлении убежища, после чего Ассанж
Лондонский суд 1 мая приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения под залог. Идет также рассмотрение запроса о его экстрадиции в США, где, согласно предъявленным американским Минюстом обвинениям, основателю WikiLeaks
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Такое соглашение было достигнуто с Эквадором, указал замглавы внешнеполитического ведомства Алан Данкан.
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