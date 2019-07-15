Кристин Лагард подала в отставку с поста главы МВФ

Источник материала: Tut.by

Кристин Лагард подала в отставку с поста директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) в связи с выдвижением ее кандидатуры на пост руководителя Европейского центрального банка (ЕЦБ). Как сообщается в распространенном во вторник пресс-службой МВФ заявлении Лагард, решение вступит в силу 12 сентября.



Фото: Ольга Лойко TUT.BY

«Я встретилась с Исполнительным советом и подала прошение об отставке из фонда, которое вступит в силу 12 сентября. Отказ от моих обязанностей, о котором было объявлено ранее, останется в силе до этого момента», — сказано в заявлении.

Как отметила Лагард, решение об отставке было принято ею «в интересах фонда, поскольку это ускорит процесс выбора» ее преемника.

«Исполнительный совет теперь будет предпринимать необходимые шаги для продвижения вперед в процессе выбора нового директора-распорядителя. Дэвид Липтон остается нашим исполняющим обязанности директора-распорядителя», — отметила Лагард.

Саммит ЕС 2 июля выдвинул кандидатуру Лагард на пост главы ЕЦБ. В связи с этим Лагард в тот же день объявила, что временно прекращает исполнять обязанности директора-распорядителя МВФ. Ранее во вторник агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что Лагард не подала в отставку сразу, поскольку не была уверена, что ее кандидатура будет одобрена Европарламентом.