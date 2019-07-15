Во Франции министр подал в отставку из-за роскошных ужинов

Источник материала: Tut.by

Французский министр по делам окружающей среды Франсуа де Рюжи подал в отставку на фоне сообщений о том, что он тратил бюджетные средства на дорогие ужины. «Нападки со стороны СМИ вынуждают меня пойти на этот шаг», — написал де Рюжи на своей странице в Facebook во вторник, 16 июля.

Он также сообщил, что одновременно с адресованным премьер-министру Эдуару Филиппу заявлением об отставке подал иск против интернет-газеты Mediapart, обвинив ее в клевете. Де Рюжи, который был назначен министром окружающей среды в сентябре 2018 года, считает себя «жертвой медийного самосуда».

Ранее Mediapart писала , что в период с октября 2017 года по июнь 2018 года де Рюжи, будучи председателем нижней палаты французского парламента (Национального собрания), оплатил из бюджетных средств около десяти ужинов. По данным интернет-издания, на них были приглашены в основном люди из окружения его жены Севрины, журналистки издания Gala, а на стол подавались, в частности, дорогие омары и шампанское.