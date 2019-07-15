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Во Франции министр подал в отставку из-за роскошных ужинов
16.07.2019 19:53 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Французский министр по делам окружающей среды Франсуа де Рюжи подал в отставку на фоне сообщений о том, что он тратил бюджетные средства на дорогие ужины. «Нападки со стороны СМИ вынуждают меня пойти на этот шаг», —
Он также сообщил, что одновременно с адресованным премьер-министру Эдуару Филиппу заявлением об отставке подал иск против интернет-газеты Mediapart, обвинив ее в клевете. Де Рюжи, который был назначен министром окружающей среды в сентябре 2018 года, считает себя «жертвой медийного самосуда».
Ранее Mediapart
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Портал Mediapart писал, что в 2017-2018 годах Франсуа де Рюжи, будучи главой Национального собрания Франции, оплатил из бюджетных средств около десяти дорогих ужинов.
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