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Во Франции министр подал в отставку из-за роскошных ужинов

16.07.2019 19:53 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Французский министр по делам окружающей среды Франсуа де Рюжи подал в отставку на фоне сообщений о том, что он тратил бюджетные средства на дорогие ужины. «Нападки со стороны СМИ вынуждают меня пойти на этот шаг», — написал де Рюжи на своей странице в Facebook во вторник, 16 июля.

Он также сообщил, что одновременно с адресованным премьер-министру Эдуару Филиппу заявлением об отставке подал иск против интернет-газеты Mediapart, обвинив ее в клевете. Де Рюжи, который был назначен министром окружающей среды в сентябре 2018 года, считает себя «жертвой медийного самосуда».

Ранее Mediapart писала, что в период с октября 2017 года по июнь 2018 года де Рюжи, будучи председателем нижней палаты французского парламента (Национального собрания), оплатил из бюджетных средств около десяти ужинов. По данным интернет-издания, на них были приглашены в основном люди из окружения его жены Севрины, журналистки издания Gala, а на стол подавались, в частности, дорогие омары и шампанское.

 
 
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Портал Mediapart писал, что в 2017-2018 годах Франсуа де Рюжи, будучи главой Национального собрания Франции, оплатил из бюджетных средств около десяти дорогих ужинов.
 
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