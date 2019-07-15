Европарламент утвердил первую женщину на пост главы Еврокомиссии

Источник материала: Tut.by

Европейский парламент 16 июля утвердил бывшего министра обороны Германии Урсулу фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии. Ее поддержали 383 депутата Европейского парламента, 374 выступили против. На пост главы она была номинирована в начале июля Европейским советом (включает в себя глав государств и правительств 28 стран ЕС). Тогда ее кандидатуру поддержали 27 лидеров стран Евросоюза, канцлер ФРГ Ангела Меркель воздержалась.



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Фон дер Ляйен станет первой женщиной на посту председателя Еврокомиссии. В должность она вступит в ноябре, когда истекут полномочия действующего главы Еврокомиссии, люксембуржца Жан-Клода Юнкера.

Фон дер Ляйен, выступая в Европарламенте 16 июля, обещала бороться за права женщин. Она сообщила, что посты в ее комиссии, куда войдут 28 человек, будут распределены поровну между мужчинами и женщинами. Если власти стран ЕС, которые номинируют еврокомиссаров, не представят список с учетом принципа гендерного паритета, они будут обязаны пересмотреть свой выбор, заявила она.

С 1958 года в ЕС сменилось 183 еврокомиссара, из них только 35 были женщинами, обратила внимание фон дер Ляйен. «Мы представляем половину населения, и мы заслуживаем лучшего», — написала немецкий политик в Twitter.

Руководителем канцелярии фон дер Ляйен станет француз, скорее всего, на эту должность будет назначен Оливье Гюрсен, сообщает Politico. Нынешний руководитель канцелярии Мартин Зельмайр из Германии покинет свой пост на следующей неделе. «Следующая комиссия будет франко-германским проектом, и это замечательно», — сказал Зельмайр, комментируя свою отставку.

Какую политику будет проводить новая глава Еврокомиссии

Во вторник фон дер Ляйен изложила политические приоритеты, которых намерена придерживаться. Она представила инициативы в нескольких сферах:

Борьба с изменением климата

сократить вредные выбросы по целевым показателям на 55% до 2030 года

представить план по борьбе с изменением климата на общеевропейском уровне в течение первых ста дней после вступления в должность

выделить € 1 трлн на инвестиции в «зеленую» энергетику

Экономика

жестче контролировать уплату налогов работающими в Европе крупными IT-компаниями

Верховенство закона

создать специальный общеевропейский комитет, который будет отслеживать, все ли страны ЕС придерживаются принципа верховенства закона

Миграция

увеличить число служащих европейской пограничной службы Frontext до 10 тыс. человек к 2024 году

расселять спасенных в Средиземном море мигрантов равномерно по странам ЕС

Политические реформы

усилить полномочия Европарламента, позволив ему предлагать собственные законопроекты

рассмотреть возможность избрания евродепутатов по общеевропейским спискам (сейчас граждане голосуют за национальные партии)

Что утверждение фон дер Ляйен означает для России

На слушаниях в Европарламенте 10 июля фон дер Ляйен заявила о готовности к диалогу. «Россия наш сосед и всегда будет нашим соседом. <…> Мы всегда должны быть готовы вступить в диалог, но есть принципы, которых мы придерживаемся, такие как соблюдение международного права и принципы международного порядка, основанного на правилах», — отметила она. Избранный председатель Еврокомиссии заметила, что Кремль не прощает слабости, а «аннексия Крыма была первым случаем после Второй мировой войны, когда границы в Европе были изменены военной силой». Россия неоднократно указывала на то, что Крым был присоединен в соответствии с нормами международного права.

Глава представительства ЕС в Москве Маркус Эдерер отмечал, что избрание нового руководства союзом и смена власти в Украине могут открыть окно возможностей для улучшения отношений между Россией и европейскими странами. Но для этого необходимо избежать инцидентов, подобных отравлению Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери, а также достичь прогресса в важных областях, таких как реализация минских соглашений и трехсторонние переговоры о транзите российского природного газа через Украину.

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия рассчитывает, что новое руководство Евросоюза будет заинтересовано в восстановлении полноформатных отношений с Москвой.