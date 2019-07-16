Валаам - остров, который не поделили монахи и миряне. Куда Путин везет Лукашенко?

Источник материала: Tut.by

17 июля президент России встретится с президентом Беларуси на Валааме. Судя по всему, Александр Лукашенко станет первым зарубежным лидером, посетившим этот остров, которые многие считают сакральным местом для Путина. Что это за остров, как на нем появилась монастырская монополия, почему уехали практически все местные жители и какое место он занимает в жизни российского президента — в материале TUT.BY.



Остров Валаам. Фото: Alexxx Malev / Flickr

Исторический экскурс: как греческие иноки на Руси храм построили

Валаам — остров в северной части Ладожского озера, самый большой в составе одноименного архипелага. Место уединенное: до ближайшего берега 22, а до ближайшего города — 42 километра.

Сердцем острова Валаам называют ставропигиальный (то есть подчиняющийся напрямую патриарху) мужской Спасо-Преображенский монастырь. Его основали греческие иноки Сергий и Герман, которые поселились на острове вместе с первыми православными миссионерами.



Монахи на лодках на Ладожском озере. На заднем плане — остров Валаам. Снимок был сделан шведским врачом Эйнаром Эрики в 1930-е годы. Тогда Валаамский архипелаг входил в состав Финляндии. Российским он стал после советско-финской войны

Точная дата основания монастыря не известна, существуют два варианта датировки основания монастыря: X—XI века (на основании ряда летописных упоминаний о переносе мощей преподобных Сергия и Германа с Валаама в Новгород в 1163 году) и XII—XIV века (основанный на рукописи XVI века «Сказание о Валаамском монастыре»). Церковная и монастырская традиции придерживаются первой версии.

В начале XVII века обитель на Валааме разорили шведы, и она более ста лет находилась в полном запустении. В 1715 году последовал указ Петра I о возрождении монастыря. В 1754 году обитель полностью сгорела в результате пожара, и ее начали заново обустраивать. В 1819 году монастырь посетил Александр I, в 1858 году — Александр II с семьей.

Именно на остров Валаам, а точнее в Спасо-Преображенский Валаамский монастырь, в 2001 году отправился Владимир Путин. Неизвестно, чем проникся российский президент — красотами карельской природы, духом монастыря и красноречием его настоятеля Панкратия (которого стали называть личным духовником российского президента) или относительным уединением и историей острова, — но с тех пор Владимир Путин — частый гость на Валааме.



Первое посещение Валаама Владимиром Путиным, 2001 год. Фото: Reuters

«Обрубки войны»

В советское время в бывших кельях и скитах на Валааме устроили Дом инвалидов войны и труда.

В основном постояльцами бывшего монастыря становились те, у кого были ампутированы руки или ноги. Были там и «люди-самовары». Под этим нелепым сочетанием слов скрывается большая трагедия: так называли инвалидов без рук и без ног. После Великой Отечественной войны их было много.



Портрет неизвестного солдата; интернат для инвалидов войны на острове Валаам, Никольский скит. Репродукция картины художника Геннадия Доброва «Неизвестный солдат» (1974)

По слухам, убрать их с улиц, чтобы они вид не портили, поручил сам Сталин. Так или иначе, но в Дом инвалидов войны и труда свозились люди со всей Карело-Финской ССР и из Ленинграда. Кого-то привозили родственники, для которых инвалиды становились обузой, кого-то доставляли на Валаам принудительно.

Многие из постояльцев, попав на Валаам, так и умирали на острове — некоторые из них в забвении, вычеркнутые из жизни родными или властями.

Как монахи людей с острова выживали

В разные годы количество постояльцев достигало 1500 человек, для того чтобы обслуживать такое количество инвалидов, требовались люди. Кроме того, на остров, который сначала стал природным заказником, а потом историко-культурным музеем-заповедником, стали приходить теплоходы с туристами — им также требовалось обслуживание. Так на острове, на котором века жили монахи, появились местные жители, а в поселке — местная администрация, школа, почта и магазин. В 60-х годах прошлого века количество постоянных жителей составляло более 1300 человек.



Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный монастырь во времена СССР был Домом инвалидов войны и труда. Здесь размещались 1500 постояльцев. Фото: пресс-служба Кремля

С годами оно неуклонно сокращалось: старики умирали, молодежь рвалась на материк. В 1989 году правительство передало Ленинградской епархии монастырь на Валааме и ближайшие скиты. Когда первые шесть монахов в том году высадились на остров, его население составляло менее 500 местных жителей.

В 1993 году наместником монастыря был назначен архимандрит Панкратий, учившийся в миру на архитектора. О выселении с острова светского населения, «мешающего монахам молиться», он стал говорить сразу. Однако несколько лет дети Божьи и слуги Божьи уживались мирно, пока на остров не зачастил Владимир Путин.

Монастырь стал предлагать жителям Валаама переезд — в столицу Карелии Петрозаводск. Многие воспользовались предложением: семье из четырех человек за трехкомнатную квартиру в «Зимней гостинице» («Зимняя гостиница», или «Зимка», — один из трех многоквартирных домов в поселке, трехэтажка на 60 квартир) давали сразу три малометражные квартиры. Освободившиеся в «Зимке» квартиры монастырь отдавал в свой гостиничный фонд.



«Зимняя гостиница». Фото: Глеб Яровой, «7×7»

В середине 2000-х годов Валаам перестал быть самостоятельной территориальной единицей. Там было упразднено самоуправление, и остров стал городским районом ближайшего города Сортавалы — который, напомним, находится в 40 километрах от Валаама, а все здания на острове были переданы в собственность монастыря.

Апеллирующим к жилищному законодательству местным жителям представители монастыря твердо заявили, что их прописка на острове незаконна, и попросили его покинуть. Депортация с острова шла через суды , в принудительном порядке.



Пожар в «Зимней гостинице». Фото: valaam.ru

Наконец, в 2016 году сгорела «Зимняя гостиница», в которой еще оставались местные жители. Они были уверены, что это дело рук монастыря, но по мнению следствия причиной пожара стал пьяный житель «Зимки» , который облил бензином и поджег свою одежду с криком «Что хочу, то и делаю в своей квартире».

К концу 2016 года, согласно данным избирательных участков, на Валааме осталось 40 местных жителей.



Так называемый работный дом, где в основном живут оставшиеся местные жители. Фото: Глеб Яровой, «7×7»

Монополия Валаамского монастыря

В Спасо-Преображенском монастыре, в который входят главный храм и 12 скитов, проживают около 200 монахов и послушников. Но как выяснило издание «7×7» два года назад в своем расследовании, деньги они считают миллиардами российских рублей: в списке учрежденных или аффилированных с монастырем коммерческих и некоммерческих (но тоже зарабатывающих) структур — полтора десятка фирм.

Остров пользуется популярностью у туристов и паломников: ежегодно его посещают более 100 тысяч человек. Их доставкой на Валаам, экскурсионной программой, обслуживанием, питанием, проживанием и даже продажей сувенирной продукции занимаются монастырские фирмы.



Теплоход-отель «Адмирал Кузнецов» у берега острова Валаам. Судовладелец — Спасо-Преображенский Валаамский монастырь. Фото: Alexxx Malev / Flickr

Выручка монастырских предприятий (не считая аффилированных с монастырем предпринимателей, которые, например, занимаются производством сыра на монастырской ферме) составила в 2015 году, по данным « КоммерсантЪ-Картотеки », 179 млн 744 тысячи российских рублей (около 3 млн долларов по курсу того года. — Прим. TUT.BY).

Кроме того, в Валаам активно вкладывает государство: за три года на создание, восстановление и поддержку валаамской инфраструктуры только через систему госзакупок было потрачено около 600 миллионов рублей (около 9,5 млн долларов). Государство профинансировало дороги, энергетическую и водную инфраструктуру.



На Валаам приезжают не только помолиться, но и полюбоваться красотой острова. Фото: Alexxx Malev / Flickr

Путин и Валаам

Один из скитов (то есть небольших монашеских поселений с церковью. — Прим. TUT.BY), Свято-Владимирский, был построен за два года.

На тщательно охраняемой территории скита, кроме церкви, располагается резиденция патриарха Московского и всея Руси и дом «для высоких гостей», который местные жители называют попросту «резиденцией Путина». Дома расположены неподалеку, но отделены друг от друга небольшим лесным массивом. Рядом с резиденцией расположена «президентская баня». Весь комплекс оснащен автономным электроснабжением (от дизельной электростанции), водопроводом и канализацией.



«Дом президента». Фото: Глеб Яровой, «7×7»

Президент России приезжает на Валаам почти каждый год, чаще всего 11 июля, в день памяти преподобных Сергия и Германа Валаамских. Он лично дал два интервью про остров для документального фильма «Валаам» , в которых много рассуждал о духовности, истории и религии, — складывается впечатление, что для Путина Валаам и в самом деле является сакральным местом.

Российский президент никогда не привозил на Валаам своих зарубежных коллег. 17 июля Владимир Путин нарушит эту традицию. На остров Валаам приедет президент Беларуси Александр Лукашенко.



Крайний слева — наместник Спасо-Преображенского Валаамского монастыря Панкратий (Жердев), которого называют личным духовником российского президента. В центре — патриарх Кирилл и президент России Владимир Путин. 2018 год, Валаам. Фото: пресс-служба Кремля

Как заявил белорусский президент, на Валааме не планируются какие-то тайные переговоры.

«Да мы не собираемся на Валааме что-то тайно решать. Это президента России предложение. Это наша православная святыня. Я там просто должен побывать. Я ему благодарен, что он мне ее лично покажет и расскажет, как он воссоздается, что сделано там. Ничего тайного», — пояснил Александр Лукашенко.

Но переговоры, и вполне официальные, все же состоятся: 18 июля на Форуме регионов России и Беларуси в Санкт-Петербурге Александр Лукашенко и Владимир Путин должны будут рассмотреть предложения рабочей группы по «ревизии Союзного государства».