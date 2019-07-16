ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Окружные избирательные комиссии в Москве массово отказали в регистрации оппозиционным кандидатам

17.07.2019 00:45 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Окружные избирательные комиссии (ОИК) в Москве во вторник, 16 июля, окончательно отказали юристу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь, муниципальным депутатам района Зюзино и Тимирязевского района Константину Янкаускасу и Юлии Галяминой, а также директору ФБК Ивану Жданову и экс-депутату Госдумы Дмитрию Гудкову в регистрации в качестве кандидатов в депутаты на предстоящих выборах в Мосгордуму. Официальная причина — превышения допустимого количества забракованных подписей, установленного на уровне в 10 процентов.


Фото: Reuters

Любовь Соболь пообещала в Facebook, что в знак протеста начиная «с сегодняшнего вечера» будет держать голодовку в Центре сбора подписей на Трубной площади.

Константин Янкаускас в свою очередь заявил, что комиссия признала 1006 из более чем 4000 представленных подписей недействительными «на основании подложного документа и проверки подписных листов». Политик пообещал обжаловать решение в Московской городской избирательной комиссии и судебных инстанциях.

Янкаускас также поставил под сомнение качество графологической экспертизы. Согласно документам, эксперт избиркома проверил 22 папки с подписями всего за четыре часа.

У Галяминой забраковали 1003 подписи. Муниципальный депутат отметила, что ОИК «просто наплевала» на два десятка «живых и настоящих избирателей, которые стояли в коридоре». Политик подтвердила, что непременно выйдет на согласованный митинг за допуск независимых кандидатов 20 июля на проспекте Сахарова.

Иван Жданов рассказал, что заседание ОИК начали, не дожидаясь представителей его штаба. «Даже гопников каких-то на вход поставили», — отметил он.

По словам Дмитрия Гудкова, ему дали «5 минут на выступление», отказались обсуждать все претензии. Десять членов ОИК высказались за, два — против, один воздержался. «Геннадию Гудкову и Александру Соловьеву комиссии также отказали», — добавил политик.

Накануне стало известно об отказе зарегистрировать в качестве кандидата на выборах оппозиционного политика, главу муниципалитета Красносельский в Москве Илью Яшина.

Встреча кандидатов от оппозиции с избирателями

В Москве 14 июля состоялась встреча независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму с избирателями. Около тысячи человек прошли маршем от Новопушкинского сквера до московской мэрии и позже — до здания Мосизбиркома. Активисты требовали, чтобы глава Московской избирательной комиссии лично встретился с кандидатами от оппозиции, не допущенными до выборов, и объяснил, почему сотни отданных за них подписей были признаны недействительными.

Вечером того же дня около 40 участников акции, дежуривших у здания Мосгоризбиркома, были задержаны полицией, включая кандидатов Илью Яшина, Любовь Соболь, Ивана Жданова и Юлию Галямину.

Самовыдвиженцы призвали своих сторонников каждый вечер выходить на акцию протеста на Трубную площадь в Москве. В понедельник, 15 июля, там прошла первая такая акция, во вторник в 19.00 началась вторая.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
До выборов в Мосгордуму не допустили Любовь Соболь, Дмитрия Гудкова, Константина Янкаускаса, Юлию Галямину, Ивана Жданова.
 
Новости дня
Новости в мире
 
Совет ЕС призвал Россию признать ответственность за крушение «Боинга» на Донбассе в 2014 году
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика