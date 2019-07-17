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Житель Франции увидел фото своей ампутированной ноги на пачке сигарет и возмутился

18.07.2019 14:51 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

60-летний албанец, проживающий на востоке Франции, был глубоко шокирован, когда обнаружил на пачке сигарет фотографию его собственной ампутированной ноги, размещенную там без его согласия.


Фото: Reuters

Фотография была размещена на пачке сигарет, предназначенных для продажи в ЕС, и сопровождалась надписью «курение приводит к закупорке артерий».

Однако 60-летний житель города Мец утверждает, что потерял ногу вовсе не из-за курения, а в результате нападения, совершенного на него в 1997 году в Албании.

Его адвокат уже направил письмо в Европейскую комиссию, чтобы выяснить, как фото могло попасть на пачку сигарет.

Как пишет французская пресса, фотографию, на которой видны характерные шрамы и следы ожогов, обнаружил сын потерпевшего, когда в прошлом году купил в Люксембурге упаковку курительного табака.

Он привез упаковку домой, и его отец подтвердил, что это фотография его ноги.

При этом мужчина утверждает, что никогда не давал согласия на использование этого фото. Он полагает, что снимок мог быть сделан в местной больнице, куда он обращался, чтобы выяснить, могут ли ему сделать протез.

«Это просто невероятно, как такую фотографию могли разместить на пачках сигарет по всему Евросоюзу без согласия самого человека, — отмечает адвокат потерпевшего Антуан Фиттант. — Мой клиент считает, что его подставили и нанесли удар по его достоинству, разместив фото его увечья во всех табачных киосках. Нельзя не признать, что это весьма неприятно».

Фиттант уже написал письмо в больницу, куда обращался его клиент, чтобы выяснить, почему эту фотографию использовали в качестве иллюстрации на пачке сигарет.

Отдельное письмо было направлено в Еврокомиссию, поскольку именно она отвечает за размещение подобных фотографий на пачках сигарет, предназначенных для продажи в ЕС.

По словам Фиттанта, в таких случаях обычно используются фотографии из базы данных, которые проверены и одобрены к публикации с разрешения людей, которые на них изображены.

 
 
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Как пишет французская пресса, фотографию, на которой видны характерные шрамы и следы ожогов, обнаружил сын потерпевшего, когда в прошлом году купил в Люксембурге...
 
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