фигурант по делу о загрязнении нефтепровода «Дружба» задержан в Литве

Источник материала: Tut.by

Бывший гендиректор «Самаратранснефть-терминал» Роман Ружечко — фигурант дела о загрязнении нефтепровода «Дружба», находящийся в международном розыске, задержан в Литве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Он задержан в Литве», — сказала собеседница агентства. По информации собеседницы агентства, Ружечко был задержан в Вильнюсе сотрудниками Интерпола.

Самарский районный суд 15 мая избрал заочный арест в качестве меры пресечения Роману Ружечко, объявленному в розыск по делу о загрязнении нефти в «Дружбе», ему предъявлены обвинения по трем статьям УК РФ и он будет помещен под стражу на два месяца с момента его экстрадиции или задержания на территории РФ. В конце июня тот же суд продлил до 30 сентября арест фигурантам дела о загрязнении нефтепровода «Дружба» — генеральному директору ООО «Нефтеперевалка» Светлане Балабай и ее заместителю Рустаму Хуснутдинову. Арестован гендиректор ООО «Петронефть актив» Владимир Жоголев.

Под домашним арестом находятся Роман Якушев, Роман Гладков, Владимир Матюхин и Дмитрий Никишов, все они являются сотрудниками компании «Транснефть-Дружба». Никишов — заместитель начальника куйбышевского районного управления нефтепровода «Дружба» по товарно-транспортным операциям, Якушев — начальник отдела этого управления, Гладков — начальник приемо-сдаточного пункта (ПСП) «Лопатино», Матюхин — инженер ПСП «Лопатино». Под домашним арестом также находится заместитель директора ООО «Магистраль» Сергей Баландин.

Система нефтепровода «Дружба» обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и транзит нефти в Европу через Беларусь по двум направлениям — через Польшу и Украину. 19 апреля «Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества российской нефти, поступающей транзитом в участок магистрального нефтепровода ОАО «Гомельтранснефть Дружба». Содержание хлорорганических соединений в нефти превышало в десятки раз предельные значения по стандарту. По факту загрязнения нефти возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 215.3 УК РФ, ст. 210 УК РФ («Самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам либо приведение их в негодность» и «Организация преступного сообщества и участие в нем») и ст. 158 УК РФ («Кража»). Нефть, соответствующая стандарту, поступила на границу Беларуси по нефтепроводу «Дружба» 2 мая.