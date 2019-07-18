Устроивший поджог в японской аниме-студии обвинил ее в краже идеи произведения

Источник материала: Tut.by

Мужчина, который устроил поджог в анимационной студии в японском городе Киото, в результате которого погибли по крайней мере 33 человека, объяснил свои действия тем, что студия украла у него идею произведения. Об этом в пятницу сообщило агентство Kyodo .



Фото: Reuters

«Они украли мою идею произведения, поэтому я совершил поджог», — приводит агентство слова задержанного мужчины, сказанные им полиции. В настоящее время правоохранительные органы продолжают выяснять обстоятельства случившегося. На данный момент не уточняется, о каком именно произведении студии идет речь.

Пожар на анимационной студии Kyoto Animation произошел 18 июня, после того как 41-летний мужчина проник внутрь с двумя канистрами бензина и устроил поджог. По последним данным в результате инцидента погибли 33 человека , еще по крайней мере 30 человек получили ожоги различной степени тяжести. Сам поджигатель также получил серьезные ожоги.

Студия Kyoto Animation известна среди любителей манга и аниме такими известными произведениями, как K-On! и Haruhi Suzumiya.