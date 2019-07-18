ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Устроивший поджог в японской аниме-студии обвинил ее в краже идеи произведения

19.07.2019 07:46 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Мужчина, который устроил поджог в анимационной студии в японском городе Киото, в результате которого погибли по крайней мере 33 человека, объяснил свои действия тем, что студия украла у него идею произведения. Об этом в пятницу сообщило агентство Kyodo.


Фото: Reuters

«Они украли мою идею произведения, поэтому я совершил поджог», — приводит агентство слова задержанного мужчины, сказанные им полиции. В настоящее время правоохранительные органы продолжают выяснять обстоятельства случившегося. На данный момент не уточняется, о каком именно произведении студии идет речь.

Пожар на анимационной студии Kyoto Animation произошел 18 июня, после того как 41-летний мужчина проник внутрь с двумя канистрами бензина и устроил поджог. По последним данным в результате инцидента погибли 33 человека, еще по крайней мере 30 человек получили ожоги различной степени тяжести. Сам поджигатель также получил серьезные ожоги.

Студия Kyoto Animation известна среди любителей манга и аниме такими известными произведениями, как K-On! и Haruhi Suzumiya.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пожар на анимационной студии Kyoto Animation произошел 18 июня, после того как 41-летний мужчина проник внутрь с двумя канистрами бензина и устроил поджог.
 
Новости дня
Новости в мире
 
Польша назвала неуместным присутствие Путина на годовщине Второй мировой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.07.2019
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска
Soligorsk News

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика