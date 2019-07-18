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Устроивший поджог в японской аниме-студии обвинил ее в краже идеи произведения
19.07.2019 07:46 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Мужчина, который устроил поджог в анимационной студии в японском городе Киото, в результате которого погибли по крайней мере 33 человека, объяснил свои действия тем, что студия украла у него идею произведения. Об этом в пятницу сообщило агентство
«Они украли мою идею произведения, поэтому я совершил поджог», — приводит агентство слова задержанного мужчины, сказанные им полиции. В настоящее время правоохранительные органы продолжают выяснять обстоятельства случившегося. На данный момент не уточняется, о каком именно произведении студии идет речь.
Пожар на анимационной студии Kyoto Animation произошел 18 июня, после того как 41-летний мужчина проник внутрь с двумя канистрами бензина и устроил поджог. По последним данным в результате инцидента
Студия Kyoto Animation известна среди любителей манга и аниме такими известными произведениями, как K-On! и Haruhi Suzumiya.
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Пожар на анимационной студии Kyoto Animation произошел 18 июня, после того как 41-летний мужчина проник внутрь с двумя канистрами бензина и устроил поджог.
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