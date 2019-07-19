«Пока ничего не поменялось». Путин оценил ситуацию в Украине после избрания нового президента

Источник материала: Tut.by

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию в Украине после президентских выборов. По его мнению, голосование за Владимира Зеленского было протестным. Об этом Путин заявил в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, которое записали в Кремле 19 июня.



Фото: пресс-служба Кремля

Президент РФ считает, что после президентских выборов в Украине пока ничего не поменялось.

— Ведь то голосование, которое прошло, было явно протестным голосованием. Достаточно много людей вновь избранного президента поддержали в центральных районах Украины, на востоке, на юге. А это всё люди, которые действительно искренне стремятся и желают, во всяком случае, урегулирования. Поэтому и вновь избранный президент господин Зеленский в ходе избирательной кампании постоянно говорил о том, что готов сделать все для урегулирования этой кризисной ситуации. Но будучи в Париже, он вдруг заявил, что не считает возможным вести переговоры, как он сказал, с сепаратистами (18 июня Зеленский заявил , что Украина не готова на диалог с сепаратистами, а готова работать в Минском формате для установления мира на Донбассе — прим. ред.).

Президент России считает, что это противоречит словам Зеленского во время избирательной кампании.

Путин отметил, что на сегодняшний день отношения РФ и Украины непростые, «это спровоцировано тяжелыми событиями, связанными с госпереворотом». Кроме того, по мнению Путина, в Украине идет пропаганда, когда «Россию выставляют виновницей всех последовавших за этим трагических событий».

Глава государства считает, что строительство нормальных, дружеских, союзнических отношений между двумя странами в будущем неизбежно.

— Я, например, считаю, что русские и украинцы — это вообще один народ. По сути, это одна нация, — сказал он.