ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Что надо знать и чего ждать от выборов в Верховную раду Украины

20.07.2019 11:56 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В воскресенье, 21 июля, в Украине пройдут досрочные выборы в Верховную раду. Главная интрига — сколько президент страны Владимир Зеленский и его партия «Слуга народа» смогут получить мест в парламенте, с кем придется создавать правящую коалицию и на каких условиях.

Почему эти выборы важны для Украины?

Украина — парламентская республика. Полномочия президента жестко закреплены в Конституции, и согласно ей он в первую очередь отвечает за внешнюю политику: в частности, ведет переговоры и заключает международные договоры, назначает и освобождает глав дипломатических представительств Украины, может дать гражданство или отозвать его. Во всем остальном — от назначения премьер-министра до объявления войны — президент Украины зависит от решений Верховной рады.

Для того, чтобы проводить свои решения через Раду, президенту Украины необходимо большинство голосов в парламенте. Вот за мандаты 21 июля и развернется борьба на досрочных выборах.

А почему выборы досрочные?

Выборы Рады девятого созыва проходят досрочно, поскольку президент Украины Владимир Зеленский 21 мая, на следующий день после вступления в должность, подписал указ о роспуске парламента и назначении внеочередных выборов.

В этом была политическая необходимость: новый президент Украины знал, что депутаты нынешнего состава Рады будут саботировать его начинания. Так и произошло: в частности, нардепы не дали президенту отправить в отставку министра обороны Степана Полторака, главу МИДа Павла Климкина и премьер-министра Владимира Гройсмана. Также демонстративно депутаты игнорировали и другие предложенные Зеленским законопроекты: об антикоррупционном суде, об ответственности за незаконное обогащение, об отмене депутатской неприкосновенности и многие другие.

При этом народные депутаты восьмого созыва сделали все, чтобы не дать новому президенту распустить их: тянули с датой инаугурации, объявили о распаде правящей коалиции (после этого, по закону, им дается 30 дней на формирование нового большинства), пытались обжаловать в Конституционном суде указ о роспуске парламента. Однако Конституционный суд Украины подтвердил законность указа о роспуске парламента, признав «конституционный конфликт» между президентом и Радой, который может разрешить «только сам народ Украины посредством выборов, так как он является носителем суверенитета и единственным источником власти».

А как вообще проходят выборы в Раду?

Выборы 450 депутатов Рады проходят по смешанной системе: 225 избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам, то есть побеждает кандидат, набравший большинство голосов в округе. При этом в действительности в Раде на 26 депутатов меньше — в связи с невозможностью проведения выборов на не подконтрольных Киеву территориях на Донбассе и в Крыму. Таким образом, будут избраны 424 депутата.

Депутатом Верховной рады может быть избран гражданин Украины, имеющий право голоса, проживающий в стране в течение последних пяти лет и достигший на день выборов возраста 21 год. Не могут быть избраны лица, имеющие судимость за совершение умышленного преступления, если она не погашена и не снята в установленном законом порядке.

По данным ЦИК Украины на 20 июля, она зарегистрировала 5832 кандидата в депутаты. Из них 2747 — кандидаты, включенные в списки 22 политических партий для участия в выборах в общегосударственном округе, а также 3085 кандидатов в одномандатных округах.

Срок полномочий Рады — пять лет.

У кого есть шанс на победу?

Всего за места в парламенте будут бороться 22 партии. Однако, по данным социологов, реальные шансы на преодоление пятипроцентного барьера есть только у четырех партий. Теоретически, в Верховную раду может пройти также партия «Голос». Еще у двух шансы попасть в парламент крайне малы. К тому же украинская политика показала, что не стоит сбрасывать со счетов «темных лошадок», а таких на парламентских выборах хватает — например, партия блогера Анатолия Шария.

Опрос

«Рейтинг»

(13−17 июля)

Центр Разумкова

(12−17 июля)

КМИС

(3−13 июля)

BURI-Украина

(10−16 июля)
«Слуга народа» 49,5% 44,4% 52,3% 41,2%
«Оппозиционная платформа — За жизнь» 10,5% 13,3% 10,3% 18,6%
«Европейская солидарность» 7,7% 7,5% 7,9% 11,1%
«Батькивщина» 6,9% 8,5% 5,8% 7,1%
«Голос» 5,9% 6,8% 4,0% 4,4%
«Сила и честь» 3,8% 4,5% 5,1% 3,1%
«Гражданская позиция» 1,4% 1,9% 2,5% 4,6%

Так у кого же есть шансы попасть в Верховную раду?

«Слуга народа»

Официально лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков, однако ни для кого не секрет, что это партия Василия Голобородько Владимира Зеленского.

«Украина нуждается в кардинальных изменениях, но система коррупции, лжи и беспредела не способна меняться. Мы воплотим курс президента Зеленского и превратим Украину в свободную, независимую, успешную страну мечты. Отменим неприкосновенность депутатов, будем награждать граждан за выявление коррупционеров, запустим полноценный суд присяжных, урегулируем право на владение оружием, сделаем возможной легализацию капиталов».

«Оппозиционная платформа — За жизнь»

«Оппозиционная платформа — За жизнь» — единственная украинская партия, открыто выступающая за диалог с Москвой. У партии три лидера: вице-премьер и министр топлива и энергетики при президентах Леониде Кучме и Викторе Януковиче Юрий Бойко, бизнесмен и телеведущий Вадим Рабинович, глава администрации при президенте Леониде Кучме и кум Владимира Путина Виктор Медведчук.

«Пять лет власть систематически нарушала права миллионов украинских граждан. ОПЗЖ прекратит политику дискриминации, ксенофобии и радикализма. Введем мораторий на создание проблем, раскалывающих страну. Референдумы заставят политиков работать в интересах народа. Прекратим боевые действия, вернем гражданам право общаться по-русски, снизим тарифы, повысим зарплаты. Украина станет парламентской республикой и нейтральным государством».

«Европейская солидарность»

Партия «Европейская солидарность» была создана на руинах партии «Блок Петра Порошенко». Но лидер остался прежним — экс-президент Украины Петр Порошенко.

«Президенту Порошенко удалось невозможное: наша команда остановила захват и распад Украины, началось ее возрождение. Это движение не необратимо, мы идем в парламент защитить европейское будущее Украины. Будущее Украины — в ЕС и НАТО. Будем бороться с коррупцией, создавать рабочие места, повышать пенсии и содействовать моде на Украину, открывая ее для мира».

«Батькивщина»

Эта партия известна украинцам вот уже 20 лет, как и ее бессменный лидер — бывший премьер-министр при президенте Викторе Ющенко Юлия Тимошенко.

«Большой коллектив экспертов разработал „Новый курс“ — программу быстрого возрождения страны. Наше будущее — в ЕС, наша безопасность — в НАТО. Путь к миру начнется с того, что Россия освободит всех политзаключенных. Через пять лет средняя зарплата в Украине сравняется с польской. Цену на газ и коммунальные тарифы снизим вдвое».

«Голос»

Партия «Голос» была создана совсем недавно, ее лидер — солист группы «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук.

«Мы хотим основать в Украине реальное правосудие, коррупция будет означать тюрьму. Мы станем богаче, но иллюзий у нас нет, олигархи не сдадутся без боя. В Украине появятся культурные традиции, которые сцементируют нацию. Обеспечим неминуемость победы в войне за право Украины на самоопределение, приблизим возвращение Крыма, курс на НАТО и ЕС».

«Сила и честь»

Малоизвестная до последнего времени партия бывшего главы Службы безопасности Украины Игоря Смешко, который в этом году в первом туре президентских выборов в Украине показал неожиданно высокий результат в 6% голосов избирателей.

«Главная задача государства — гарантировать безопасность каждому гражданину. Упрочим унитарный статус и единство государства. Нужно обеспечить принятие всех необходимых мер для преодоления бедности украинцев. Обеспечить сближение с НАТО. Развивать всестороннее многоуровневое партнерство с США, сформировать новую концепцию отношений с Россией».

«Гражданская позиция»

Партия была основана в 2005 году экс-министром обороны Украины Анатолием Гриценко.

«Самый быстрый путь к миру — обеспеченные украинцы. Экономическое преимущество над Россией позволит Украине вернуть Крым и Донбасс на ее условиях. Партия обещает укрепить поддержку Украины со стороны демократических государств и установить союзнические отношения с США и Великобританией. Призыв в армию будет отменен, но украинская армия рано или поздно займет свое место в НАТО. Пенсии будут увеличены за счет уничтожения коррупции и разрушения схем олигархов».

А что дальше?

А дальше — выборы. На них «Слуга народа» надеется получить 226 мандатов, для того чтобы получить абсолютное большинство голосов в Раде — это оптимистичный сценарий. Тогда Владимир Зеленский и его партия смогут проводить свою политику без оглядки на остальных. Но эксперты осторожно прогнозируют ему 120−150 мандатов. В этом случае ему придется вступать в коалицию с другими партиями. С какими?

«Вариант номер один — „Голос“, партии близки по духу. Вариант второй — „Сила и честь“, если она пройдет в парламент. Есть и третий вариант— „Батькивщина“: они хотят в коалицию, но Юлия Тимошенко хочет быть премьер-министром, так что тут могут быть сложности», — прокомментировал TUT.BY украинский политолог и глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.

С кем коалиция маловероятна, так это с партиями «Оппозиционная платформа — За жизнь» и «Европейская солидарность». Одного из лидеров партии «Оппозиционной платформы — За жизнь», Виктора Медведчука, Владимир Зеленский критиковал за его желание получить очки на выборах за счет обмена пленными и пророссийской политики. С лидером другой партии, своим бывшим соперником на президентских выборах, Петром Порошенко, новый глава Украины не раз публично расходился во мнениях. Тепла в их отношениях не добавили и возбужденные против экс-президента уголовные дела.

Даже если партии «Слуга народа» удастся создать коалицию, реалии украинской политики таковы, что от распада она не застрахована.

Материал подготовлен на основе открытых источников - ЦИК Украины, ВВС News/Русская служба, Слово i дiло, социологических опросов RatingDI & Razumkov CentreKIISBURI-Украина.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главная интрига - сколько президент страны Владимир Зеленский и его партия «Слуга народа» смогут получить мест в парламенте, с кем придется создавать правящую...
 
Новости дня
Новости в мире
 
«Пока ничего не поменялось». Путин оценил ситуацию в Украине после избрания нового президента
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
20.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика