Что надо знать и чего ждать от выборов в Верховную раду Украины

Источник материала: Tut.by

В воскресенье, 21 июля, в Украине пройдут досрочные выборы в Верховную раду. Главная интрига — сколько президент страны Владимир Зеленский и его партия «Слуга народа» смогут получить мест в парламенте, с кем придется создавать правящую коалицию и на каких условиях.

Почему эти выборы важны для Украины? Украина — парламентская республика. Полномочия президента жестко закреплены в Конституции, и согласно ей он в первую очередь отвечает за внешнюю политику: в частности, ведет переговоры и заключает международные договоры, назначает и освобождает глав дипломатических представительств Украины, может дать гражданство или отозвать его. Во всем остальном — от назначения премьер-министра до объявления войны — президент Украины зависит от решений Верховной рады. Для того, чтобы проводить свои решения через Раду, президенту Украины необходимо большинство голосов в парламенте. Вот за мандаты 21 июля и развернется борьба на досрочных выборах.

А почему выборы досрочные? Выборы Рады девятого созыва проходят досрочно, поскольку президент Украины Владимир Зеленский 21 мая, на следующий день после вступления в должность, подписал указ о роспуске парламента и назначении внеочередных выборов. В этом была политическая необходимость: новый президент Украины знал, что депутаты нынешнего состава Рады будут саботировать его начинания. Так и произошло: в частности, нардепы не дали президенту отправить в отставку министра обороны Степана Полторака, главу МИДа Павла Климкина и премьер-министра Владимира Гройсмана. Также демонстративно депутаты игнорировали и другие предложенные Зеленским законопроекты: об антикоррупционном суде, об ответственности за незаконное обогащение, об отмене депутатской неприкосновенности и многие другие. При этом народные депутаты восьмого созыва сделали все, чтобы не дать новому президенту распустить их: тянули с датой инаугурации, объявили о распаде правящей коалиции (после этого, по закону, им дается 30 дней на формирование нового большинства), пытались обжаловать в Конституционном суде указ о роспуске парламента. Однако Конституционный суд Украины подтвердил законность указа о роспуске парламента, признав «конституционный конфликт» между президентом и Радой, который может разрешить «только сам народ Украины посредством выборов, так как он является носителем суверенитета и единственным источником власти».

А как вообще проходят выборы в Раду? Выборы 450 депутатов Рады проходят по смешанной системе: 225 избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам, то есть побеждает кандидат, набравший большинство голосов в округе. При этом в действительности в Раде на 26 депутатов меньше — в связи с невозможностью проведения выборов на не подконтрольных Киеву территориях на Донбассе и в Крыму. Таким образом, будут избраны 424 депутата. Депутатом Верховной рады может быть избран гражданин Украины, имеющий право голоса, проживающий в стране в течение последних пяти лет и достигший на день выборов возраста 21 год. Не могут быть избраны лица, имеющие судимость за совершение умышленного преступления, если она не погашена и не снята в установленном законом порядке. По данным ЦИК Украины на 20 июля , она зарегистрировала 5832 кандидата в депутаты. Из них 2747 — кандидаты, включенные в списки 22 политических партий для участия в выборах в общегосударственном округе, а также 3085 кандидатов в одномандатных округах. Срок полномочий Рады — пять лет.

У кого есть шанс на победу? Всего за места в парламенте будут бороться 22 партии. Однако, по данным социологов, реальные шансы на преодоление пятипроцентного барьера есть только у четырех партий. Теоретически, в Верховную раду может пройти также партия «Голос». Еще у двух шансы попасть в парламент крайне малы. К тому же украинская политика показала, что не стоит сбрасывать со счетов «темных лошадок», а таких на парламентских выборах хватает — например, партия блогера Анатолия Шария. Опрос «Рейтинг» (13−17 июля) Центр Разумкова (12−17 июля) КМИС (3−13 июля) BURI-Украина (10−16 июля) «Слуга народа» 49,5% 44,4% 52,3% 41,2% «Оппозиционная платформа — За жизнь» 10,5% 13,3% 10,3% 18,6% «Европейская солидарность» 7,7% 7,5% 7,9% 11,1% «Батькивщина» 6,9% 8,5% 5,8% 7,1% «Голос» 5,9% 6,8% 4,0% 4,4% «Сила и честь» 3,8% 4,5% 5,1% 3,1% «Гражданская позиция» 1,4% 1,9% 2,5% 4,6% Так у кого же есть шансы попасть в Верховную раду? «Слуга народа» Официально лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков, однако ни для кого не секрет, что это партия Василия Голобородько Владимира Зеленского. «Украина нуждается в кардинальных изменениях, но система коррупции, лжи и беспредела не способна меняться. Мы воплотим курс президента Зеленского и превратим Украину в свободную, независимую, успешную страну мечты. Отменим неприкосновенность депутатов, будем награждать граждан за выявление коррупционеров, запустим полноценный суд присяжных, урегулируем право на владение оружием, сделаем возможной легализацию капиталов». «Оппозиционная платформа — За жизнь» «Оппозиционная платформа — За жизнь» — единственная украинская партия, открыто выступающая за диалог с Москвой. У партии три лидера: вице-премьер и министр топлива и энергетики при президентах Леониде Кучме и Викторе Януковиче Юрий Бойко, бизнесмен и телеведущий Вадим Рабинович, глава администрации при президенте Леониде Кучме и кум Владимира Путина Виктор Медведчук. «Пять лет власть систематически нарушала права миллионов украинских граждан. ОПЗЖ прекратит политику дискриминации, ксенофобии и радикализма. Введем мораторий на создание проблем, раскалывающих страну. Референдумы заставят политиков работать в интересах народа. Прекратим боевые действия, вернем гражданам право общаться по-русски, снизим тарифы, повысим зарплаты. Украина станет парламентской республикой и нейтральным государством». «Европейская солидарность» Партия «Европейская солидарность» была создана на руинах партии «Блок Петра Порошенко». Но лидер остался прежним — экс-президент Украины Петр Порошенко. «Президенту Порошенко удалось невозможное: наша команда остановила захват и распад Украины, началось ее возрождение. Это движение не необратимо, мы идем в парламент защитить европейское будущее Украины. Будущее Украины — в ЕС и НАТО. Будем бороться с коррупцией, создавать рабочие места, повышать пенсии и содействовать моде на Украину, открывая ее для мира». «Батькивщина» Эта партия известна украинцам вот уже 20 лет, как и ее бессменный лидер — бывший премьер-министр при президенте Викторе Ющенко Юлия Тимошенко. «Большой коллектив экспертов разработал „Новый курс“ — программу быстрого возрождения страны. Наше будущее — в ЕС, наша безопасность — в НАТО. Путь к миру начнется с того, что Россия освободит всех политзаключенных. Через пять лет средняя зарплата в Украине сравняется с польской. Цену на газ и коммунальные тарифы снизим вдвое». «Голос» Партия «Голос» была создана совсем недавно, ее лидер — солист группы «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук. «Мы хотим основать в Украине реальное правосудие, коррупция будет означать тюрьму. Мы станем богаче, но иллюзий у нас нет, олигархи не сдадутся без боя. В Украине появятся культурные традиции, которые сцементируют нацию. Обеспечим неминуемость победы в войне за право Украины на самоопределение, приблизим возвращение Крыма, курс на НАТО и ЕС». «Сила и честь» Малоизвестная до последнего времени партия бывшего главы Службы безопасности Украины Игоря Смешко, который в этом году в первом туре президентских выборов в Украине показал неожиданно высокий результат в 6% голосов избирателей. «Главная задача государства — гарантировать безопасность каждому гражданину. Упрочим унитарный статус и единство государства. Нужно обеспечить принятие всех необходимых мер для преодоления бедности украинцев. Обеспечить сближение с НАТО. Развивать всестороннее многоуровневое партнерство с США, сформировать новую концепцию отношений с Россией». «Гражданская позиция» Партия была основана в 2005 году экс-министром обороны Украины Анатолием Гриценко. «Самый быстрый путь к миру — обеспеченные украинцы. Экономическое преимущество над Россией позволит Украине вернуть Крым и Донбасс на ее условиях. Партия обещает укрепить поддержку Украины со стороны демократических государств и установить союзнические отношения с США и Великобританией. Призыв в армию будет отменен, но украинская армия рано или поздно займет свое место в НАТО. Пенсии будут увеличены за счет уничтожения коррупции и разрушения схем олигархов».

А что дальше? А дальше — выборы. На них «Слуга народа» надеется получить 226 мандатов, для того чтобы получить абсолютное большинство голосов в Раде — это оптимистичный сценарий. Тогда Владимир Зеленский и его партия смогут проводить свою политику без оглядки на остальных. Но эксперты осторожно прогнозируют ему 120−150 мандатов. В этом случае ему придется вступать в коалицию с другими партиями. С какими? «Вариант номер один — „Голос“, партии близки по духу. Вариант второй — „Сила и честь“, если она пройдет в парламент. Есть и третий вариант— „Батькивщина“: они хотят в коалицию, но Юлия Тимошенко хочет быть премьер-министром, так что тут могут быть сложности», — прокомментировал TUT.BY украинский политолог и глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко. С кем коалиция маловероятна, так это с партиями «Оппозиционная платформа — За жизнь» и «Европейская солидарность». Одного из лидеров партии «Оппозиционной платформы — За жизнь», Виктора Медведчука, Владимир Зеленский критиковал за его желание получить очки на выборах за счет обмена пленными и пророссийской политики. С лидером другой партии, своим бывшим соперником на президентских выборах, Петром Порошенко, новый глава Украины не раз публично расходился во мнениях. Тепла в их отношениях не добавили и возбужденные против экс-президента уголовные дела . Даже если партии «Слуга народа» удастся создать коалицию, реалии украинской политики таковы, что от распада она не застрахована.

Материал подготовлен на основе открытых источников - ЦИК Украины , ВВС News/Русская служба , Слово i дiло , социологических опросов Rating , DI & Razumkov Centre , KIIS , BURI-Украина .