«Это наш город». В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму

Источник материала: Tut.by

В Москве сегодня прошел согласованный властями митинг в поддержку незарегистрированных кандидатов, желающих принять участие в выборах в Московскую городскую думу, передает РБК. В мероприятии приняли участие сами не допущенные до выборов кандидаты и их сторонники.

К 14:15 на территорию митинга #ЗаДопускНаВыборы на пр-те Ак.Сахарова пришли 7,1 тыс. участников.



Митинг уже начался. Толпа за рамками становится больше. Полиция продолжает замедлять пропуск участников.

#БелыйСчётчик pic.twitter.com/sPHziFSnsW — #БелыйСчётчик (@WhiteCounter) 20 июля 2019 г.

По данным организации «Белый счетчик», к моменту перекрытия рамок в 15.50 на территорию митинга пришли 22,4 тыс. участников. В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили РБК, что в акции на Сахарова «принимают участие порядка 12 тыс. человек».

Организатором митинга выступила Либертарианская партия России. Ее целью было поддержать кандидатов, которым отказали в регистрации, среди них — Любовь Соболь, Илья Яшин, Иван Жданов, Дмитрий Гудков, Юлия Галямина и другие выдвиженцы, рассказывали РБК организаторы акции.

Сами незарегистрированные кандидаты также приняли участие в митинге. Выступая со сцены, кандидат от «Яблока» Елена Русакова призвала к расформированию Мосгоризбиркома и отставке его главы Валентина Горбунова. Гудков заявил, что не хочет ждать, пока «мы все будем похожи на фотографии из приложения FaceApp, потому что они крадут не только наши деньги, но и наше будущее».



Поддержать кандидатов пришел и Алексей Навальный. Он предложил выйти на следующую акцию к мэрии Москвы, если оппозиционные кандидаты так и не будут зарегистрированы. Соратник Навального Иван Жданов заявил о намерении добиться отмены подписных барьеров.

Собравшиеся выкрикивали «Это наш город», «Это наши кандидаты», «За Любовь», звучали и лозунги с критикой действующей власти, а также призывы к отставкам.



В финале митинга организаторы призвали собравшихся воспользоваться свистками, которые участникам митинга получали у рамок металлодетекторов на входе, чтобы «освистать власть». В завершение митинга собравшиеся все вместе скандировали «Допускай!».



На прошлой неделе стало известно, что большинство крупных независимых кандидатов получили отказ в регистрации. Причиной, по словам главы Мосгоризбиркома, стал обнаруженный брак в собранных подписях — подписи несуществующих людей и «мертвые души». Решение в отказе регистрации стало поводом для проведения в минувшее воскресенье несанкционированной акции протеста у мэрии и у здания Мосгоризбиркома. Некоторые участники митинга были задержаны.