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«Это наш город». В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму
20.07.2019 20:41 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Москве сегодня прошел согласованный властями митинг в поддержку незарегистрированных кандидатов, желающих принять участие в выборах в Московскую городскую думу, передает РБК. В мероприятии приняли участие сами не допущенные до выборов кандидаты и их сторонники.
По данным организации «Белый счетчик», к моменту перекрытия рамок в 15.50 на территорию митинга пришли 22,4 тыс. участников. В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили РБК, что в акции на Сахарова «принимают участие порядка 12 тыс. человек».
Организатором митинга выступила Либертарианская партия России. Ее целью было поддержать кандидатов, которым отказали в регистрации, среди них — Любовь Соболь, Илья Яшин, Иван Жданов, Дмитрий Гудков, Юлия Галямина и другие выдвиженцы, рассказывали РБК организаторы акции.
Сами незарегистрированные кандидаты также приняли участие в митинге. Выступая со сцены, кандидат от «Яблока» Елена Русакова призвала к расформированию Мосгоризбиркома и отставке его главы Валентина Горбунова. Гудков заявил, что не хочет ждать, пока «мы все будем похожи на фотографии из приложения FaceApp, потому что они крадут не только наши деньги, но и наше будущее».
Собравшиеся выкрикивали «Это наш город», «Это наши кандидаты», «За Любовь», звучали и лозунги с критикой действующей власти, а также призывы к отставкам.
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В мероприятии приняли участие сами не допущенные до выборов кандидаты и их сторонники.
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