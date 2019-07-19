ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Это наш город». В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму

20.07.2019 20:41 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Москве сегодня прошел согласованный властями митинг в поддержку незарегистрированных кандидатов, желающих принять участие в выборах в Московскую городскую думу, передает РБК. В мероприятии приняли участие сами не допущенные до выборов кандидаты и их сторонники.

По данным организации «Белый счетчик», к моменту перекрытия рамок в 15.50 на территорию митинга пришли 22,4 тыс. участников. В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили РБК, что в акции на Сахарова «принимают участие порядка 12 тыс. человек».

Организатором митинга выступила Либертарианская партия России. Ее целью было поддержать кандидатов, которым отказали в регистрации, среди них — Любовь Соболь, Илья Яшин, Иван Жданов, Дмитрий Гудков, Юлия Галямина и другие выдвиженцы, рассказывали РБК организаторы акции.

Сами незарегистрированные кандидаты также приняли участие в митинге. Выступая со сцены, кандидат от «Яблока» Елена Русакова призвала к расформированию Мосгоризбиркома и отставке его главы Валентина Горбунова. Гудков заявил, что не хочет ждать, пока «мы все будем похожи на фотографии из приложения FaceApp, потому что они крадут не только наши деньги, но и наше будущее».

Поддержать кандидатов пришел и Алексей Навальный. Он предложил выйти на следующую акцию к мэрии Москвы, если оппозиционные кандидаты так и не будут зарегистрированы. Соратник Навального Иван Жданов заявил о намерении добиться отмены подписных барьеров.

Собравшиеся выкрикивали «Это наш город», «Это наши кандидаты», «За Любовь», звучали и лозунги с критикой действующей власти, а также призывы к отставкам.

В финале митинга организаторы призвали собравшихся воспользоваться свистками, которые участникам митинга получали у рамок металлодетекторов на входе, чтобы «освистать власть». В завершение митинга собравшиеся все вместе скандировали «Допускай!».

На прошлой неделе стало известно, что большинство крупных независимых кандидатов получили отказ в регистрации. Причиной, по словам главы Мосгоризбиркома, стал обнаруженный брак в собранных подписях — подписи несуществующих людей и «мертвые души». Решение в отказе регистрации стало поводом для проведения в минувшее воскресенье несанкционированной акции протеста у мэрии и у здания Мосгоризбиркома. Некоторые участники митинга были задержаны.

 
 
Ссылка на источник 59
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В мероприятии приняли участие сами не допущенные до выборов кандидаты и их сторонники.
 
Новости дня
Новости в мире
 
В Германии небольшой самолет упал на территорию торгового центра. Трое человек погибли
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
20.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика