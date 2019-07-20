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США впервые за 10 лет меняют тест на гражданство

20.07.2019 23:28 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Служба гражданства и иммиграции США 19 июля объявила о начале реализации нового плана по "усовершенствованию теста для получения гражданства". Как сказано на сайте организации, вопросы нынешнего теста будут пересмотрены и обновлены. В частности изменения коснутся разделов обществознания, истории США, политического устройства и системы ценностей, а также теста на знание английского языка.

Первые испытания нового списка вопросов начнутся осенью 2019 года, а полная замена произойдет к концу 2020 - началу 2021 года. Последний раз тест для получения гражданства США пересматривался властями в 2009 году. Он содержит 100 вопросов о США, из которых каждому соискателю задается десять. Чтобы пройти тест, необходимо правильно ответить на шесть из них.

В 2018 году гражданство США получили около 757 тысяч ходатайствовавших - это самый высокий показатель за последние пять лет.

Между тем, 11 июля президент США Дональд Трамп, после многонедельного судебного спора с демократической партией и правозащитниками, отказался от включения в перечень вопросов к следующей переписи населения вопроса о гражданстве. Вместо этого с помощью указа он намерен собрать информацию о гражданстве в базах данных различных министерств и ведомств. Трамп считает крайне важным иметь четкое представление о том, сколько в стране проживает лиц с гражданством США и сколько - без него. Администрация нынешнего президента изначально объявляла о стремлении снизить уровень легальной и нелегальной иммиграции.

В середине июля президент США предложил четырем демократкам из Конгресса "вернуться в свои страны". Три из них родились в США, четвертая приехала туда ребенком и получила гражданство. Палата представителей осудила Трампа за расистские высказывания.

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Обновленный экзамен для получения гражданства осенью начнут тестировать в США. Предполагается, что будут пересмотрены вопросы по обществознанию и английскому.
 
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