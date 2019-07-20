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Выборы в Верховную раду проходят в Украине

21.07.2019 09:32 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

21 июля, Минск /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. В Украине сегодня утром открылись избирательные участки, на которых состоится голосование на досрочных парламентских выборах, сообщает Укринформ.

Граждане, которые голосуют по избирательному адресу, получают два бюллетеня - голубовато-серого цвета со списком партий и песочного цвета с перечнем кандидатов-мажоритарщиков округа.

Тем избирателям, которые временно изменили место голосования, будут выдавать только один бюллетень - для голосования за партии. Таким правом воспользовались 280 922 украинца.

Для проведения выборов образовано 199 территориальных избирательных округов и один заграничный избирательный округ, а также около 30 тыс. участковых избирательных комиссий. За границей будет работать 102 избирательных участка.

Голосование продлится до 20.00, на зарубежных участках будет проводиться по местному времени страны пребывания.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский 21 мая подписал указ о роспуске Верховной рады VIII созыва и о назначении внеочередных парламентских выборов на 21 июля.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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21 июля, Минск /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. В Украине сегодня утром открылись избирательные участки, на которых состоится голосование на досрочных парламентских выборах,...
 
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