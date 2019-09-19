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Арабская коалиция провела военную операцию в Йемене после атаки дронов
20.09.2019 07:18 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция начала военную операцию к северу от йеменского порта Ходейда, передает
Целью операции являются «военные объекты», коалиция попросила гражданских лиц избегать объектов, на которые нацелена коалиция.
Позже коалиция объявила, что в результате операции были уничтожены четыре объекта, на которых собирали беспилотные лодки и морские мины. «Эти объекты использовались чтобы проводить атаки и террористические операции, угрожающие морским путям и международной торговле», — сказал представитель коалиции.
Повстанцы-хуситы из движения «Ансар-Аллах», взявшего на себя ответственность за атаку на объекты Saudi Aramco на прошлой неделе, обвинили коалицию в нарушении договоренностей.
Арабская коалиция с 2015 года ведет в Йемене войну с повстанцами-хуситами, которых поддерживает Иран.
В ночь на 14 сентября объекты саудовской нефтяной Saudi Aramco были
В Минобороны Саудовской Аравии заявили, что атака велась не из Йемена, а из Ирана. В нападении, по данным Эр-Рияда, были задействованы беспилотники Delta Wing UAV, произведенные Тегераном.
В Иране отвергли обвинения, советник президента страны Хесамодин Ашна заявил, что пресс-конференция, на которой Минобороны королевства показало обломки дронов, доказала, что Эр-Рияд ничего не знает о происхождении беспилотников и о том, почему система ПВО не смогла их перехватить.
Госсекретарь США Майк Помпео в ответ на вопрос о том, почему американские комплексы Patriot не смогли защитить объекты Saudi Aramco, заявил, что с такой масштабной атакой они еще не сталкивались, отметив, что даже лучшие средства ПВО могут допустить ошибку.
Агентство AP писало, что у Саудовской Аравии есть несколько комплексов Patriot, однако они предназначены для «точечной обороны», а не защиты широких участков. Кроме того, неизвестно, размещены ли они рядом с нефтяными объектами королевства.
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Целью операции стали некие «военные объекты». Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией с 2015 года ведет борьбу с йеменскими повстанцами-хуситами, на прошлой...
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