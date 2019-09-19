Арабская коалиция провела военную операцию в Йемене после атаки дронов

Источник материала: Tut.by

Возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция начала военную операцию к северу от йеменского порта Ходейда, передает Reuters со ссылкой на государственный телеканал Al-Ekhbariya .



Фото: Reuters

Целью операции являются «военные объекты», коалиция попросила гражданских лиц избегать объектов, на которые нацелена коалиция.

Позже коалиция объявила, что в результате операции были уничтожены четыре объекта, на которых собирали беспилотные лодки и морские мины. «Эти объекты использовались чтобы проводить атаки и террористические операции, угрожающие морским путям и международной торговле», — сказал представитель коалиции.

Повстанцы-хуситы из движения «Ансар-Аллах», взявшего на себя ответственность за атаку на объекты Saudi Aramco на прошлой неделе, обвинили коалицию в нарушении договоренностей.

Арабская коалиция с 2015 года ведет в Йемене войну с повстанцами-хуситами, которых поддерживает Иран.

В ночь на 14 сентября объекты саудовской нефтяной Saudi Aramco были атакованы беспилотниками , в результате компании пришлось сократить добычу сырья. Ответственность за нападение взяли на себя повстанцы-хуситы.

В Минобороны Саудовской Аравии заявили, что атака велась не из Йемена, а из Ирана. В нападении, по данным Эр-Рияда, были задействованы беспилотники Delta Wing UAV, произведенные Тегераном.

В Иране отвергли обвинения, советник президента страны Хесамодин Ашна заявил, что пресс-конференция, на которой Минобороны королевства показало обломки дронов, доказала, что Эр-Рияд ничего не знает о происхождении беспилотников и о том, почему система ПВО не смогла их перехватить.

Госсекретарь США Майк Помпео в ответ на вопрос о том, почему американские комплексы Patriot не смогли защитить объекты Saudi Aramco, заявил, что с такой масштабной атакой они еще не сталкивались, отметив, что даже лучшие средства ПВО могут допустить ошибку.

Агентство AP писало, что у Саудовской Аравии есть несколько комплексов Patriot, однако они предназначены для «точечной обороны», а не защиты широких участков. Кроме того, неизвестно, размещены ли они рядом с нефтяными объектами королевства.