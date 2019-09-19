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Шаман, который шел в Москву изгонять Путина, стал фигурантом уголовного дела «за экстремизм»

20.09.2019 20:30 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Шедший «изгнать Путина» якутский шаман Александр Габышев, накануне задержанный во время его похода в Москву, в пятницу, 20 сентября, сообщил об открытии против него уголовного дела по обвинению в экстремизме.


Фото с сайта Би-би-си

«Судить меня будут за экстремизм, за призыв к свержению власти. Адвокат есть, намерен судиться», — заявил Габышев, чьи слова в виде аудиозаписи были процитированы в соцсетях. Он также подтвердил, что его вернули в Якутск и направили в психоневрологический диспансер, но ему удалось отпроситься на один день «к сестре».

Габышев сообщил, что в Иркутске, куда его первоначально доставили после задержания, с ним обращались «корректно».

«Обследование провели медицинское. Со следователем встречался, опрос он провел», — заявил Габышев на видеозаписи, которую цитирует Интерфакс. «Я буду общаться с властями тоже на законной основе. И их претензии я знаю. И им мне есть что сказать», — добавил Габышев.

Габышева задержали в ночь на 19 сентября. К лагерю, где он остановился с ночевкой, подъехали несколько машин. По словам сторонника Габышева Дмитрия Крюкова, стоянку окружили около 40 человек в масках, у некоторых из них были оружие и фонари в руках. «Шамана похитили. Его разбудили, не дали одеться и увели», — отметил Крюков.

Республиканское управление МВД позднее подтвердило задержание и уточнило, что житель Якутска Александр Габышев находился в розыске «за совершение преступления» в Якутии. О каком именно правонарушении идет речь, официально не сообщалось.

Международная неправительственная организация Amnesty International (AI) назвала активиста «узником совести». «Реакция российских властей выглядит просто абсурдом», — заявила директор российского представительства AI Наталья Звягина.

 
 
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Он также подтвердил, что его вернули в Якутск и направили в психоневрологический диспансер, но ему удалось отпроситься на один день «к сестре».
 
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