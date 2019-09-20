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В Париже на акции «желтых жилетов» задержали больше 60 человек

21.09.2019 14:07 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Париже на выступлениях «желтых жилетов» задержали 65 человек. Об этом в субботу, 21 сентября, сообщили в столичной префектуре полиции. Массовые акции главного протестного движения года в Париже возобновились после летнего перерыва.

Задержания на 45-й акции «желтых жилетов» в Париже начались еще утром. К 10 часам полицейские и жандармы обыскали 600 человек.

Всего в охране порядка в столице участвуют 7500 сотрудников правоохранительных органов. Как сообщает BFM-TV, специальные отряды полиции привезли на Елисейские поля водомет. В связи с протестами в Париже закрыли 30 станцией метро.

Источники BFM-TV в МВД Франции отмечают, что в протестах «желтых жилетов» вновь примут участие активисты неформального движения Black Bloc. Представители ведомства опасаются, что радикалы могут спровоцировать погромы.

Эмманюэль Макрон призвал участников акций «желтых жилетов» «к спокойствию». 45-я протестная суббота проходит во время Дней национального наследия, в рамках которых французы и туристы могут посетить закрытые обычно исторические объекты. «Я хочу, чтобы эти дни прошли как можно более спокойно. Я призываю каждого (протестовать) в духе взаимопонимания», — отметил французский лидер. При этом часть памятников архитектуры, в том числе пострадавшая от погромов Триумфальная арка, будут закрыты из-за протестов.

 
 
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Массовые акции главного протестного движения года в Париже возобновились после летнего перерыва.
 
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