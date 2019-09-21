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Отравленный «Новичком» британец решил отсудить у России 1 млн фунторв

22.09.2019 12:57 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Британец Чарли Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери летом прошлого года и потерял свою подругу Дон Стерджесс, нанял адвоката и планирует подать в суд на Россию, потребовав компенсацию в размере до 1 млн фунтов. Об этом пишет The Mirror со ссылкой на самого Роули и его защитника.


Фото: кадр из видео NBC News

«Это [отравление] очень сильно повлияло на мою жизнь. Я хочу справедливости», — приводит издание слова Роули.

Адвокатом британца стал Патрик Магуаир, который в свое время представлял интересы жертв террористических атак на Вестминстерском мосту в Лондоне в 2017 году, отмечает издание. Защитник рассматривает для своего подзащитного вариант подачи иска против России.

По словам Магуаира, Дон и Чарли были невинными жертвами. «Чарли продолжает страдать от серьезных побочных эффектов в результате попадания отравляющего вещества в его организм, но говорит, что его самое большое беспокойство — утаивание правды о том, что действительно произошло. Есть еще так много вопросов без ответа, и именно поэтому он поручил нам, чтобы помочь ему получить эти ответы», — сказал адвокат.

РБК направил запрос в пресс-службу посольства РФ в Великобритании.

В апреле Роули встречался с российским послом в Великобритании. Встреча проходила в российском посольстве в Лондоне. На нее Роули приходил со своим братом Мэтью. Позднее в интервью Sunday Mirror Роули рассказал, что по-прежнему считает, что за отравлением стоит Россия. Британец также сообщил, что на встрече с послом спросил о возможности встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Отравление в Эймсбери летом прошлого года стало вторым случаем после отравления в Солсбери в марте экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Британская полиция установила, что в обоих случаях было использовано нервно-паралитическое вещество. Лондон заявляет, что это был «Новичок», а за отравлением стоит Россия. В числе подозреваемых — россияне Руслан Боширов и Александр Петров, которых Лондон называет сотрудниками российских спецслужб. Сами они свою вину отрицают, уверяя, что находились в Солсбери в день отравления Скрипалей как туристы. Москва также отрицает свою причастность к отравлениям.

 
 
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Адвокатом британца стал Патрик Магуаир, который в свое время представлял интересы жертв террористических атак на Вестминстерском мосту в Лондоне в 2017 году
 
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