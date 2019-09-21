Bloomberg узнал о планах Путина одобрить Парижское соглашение по климату

Источник материала: Tut.by

Президент России Владимир Путин спустя три с половиной года «решил ратифицировать» Парижское соглашение по климату от 2015 года, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.



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Как утверждают собеседники агентства, соглашение будет утверждено распоряжением правительства, а не путем принятия соответствующего закона в парламенте. По мнению собеседников агентства, ратификация в обход Госдумы не позволит оспорить позицию Кремля депутатам, поддерживающим противников соглашения в том числе в сфере энергетики и металлургии.

Ратификация — придание международному договору юридической силы. Согласно ФЗ «О международных договорах», ратификации подлежат, в частности, договоры, исполнение которых требует изменения действующего законодательства. Специальный советник по санкционному праву коллегии адвокатов Pen & Paper, преподаватель кафедры международного права юридического факультета МГУ Сергей Гландин заявил РБК, что сценарий с ратификацией не через парламент реален.

«В Парижском договоре есть 20-я статья, которая говорит, что к договору можно присоединиться, ратифицировать, подписать или принять другим способом, — сказал он. — У нас есть ФЗ от 1995 года „О международных договорах“, там есть 6-я статья, которая устанавливает те формы, в которых Российская Федерация выражает согласие на обязательность для нее международного договора, где приведен такой же перечень мер. Этот же закон содержит перечень договоров, которые подлежат обязательной ратификации со стороны парламента, я пытался разобраться с предметом этого договора по климату, и, как мне кажется, предмет этого договора не нуждается в обязательной ратификации через парламент. То есть федеральная власть в лице президента по ст. 6 данного ФЗ может определить, в какой форме нам к нему присоединяться. Поскольку у нас направление внешней политики формирует президент, то он может присоединиться к нему, как считает нужным», — заявил Гландин.

Также юрист отметил, что если бы в договоре были положения о передаче территорий, о бюджетных ассигнованиях или правах человека, то он бы подлежал одобрению со стороны Государственной думы.

Источники Bloomberg также заявили, что ратификация может совпасть с саммитом Генассамблеи ООН по вопросам изменения климата, который пройдет в понедельник, 23 сентября, в Нью-Йорке.

По словам чиновников, близких к обсуждению вопроса в Кремле, изменению позиции Путина по выбросам парниковых газов за последние два года поспособствовал ряд факторов. В их числе лоббизм со стороны европейских лидеров, в частности из Германии, Франции и скандинавских стран. Собеседники агентства также отмечают, что решение ратифицировать соглашение обусловлено «холодным экономическим и политическим расчетом».

Пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова спросили, означает ли ратификация Парижского пакта, что президент согласен с оценкой причин глобального потепления. На это представитель Кремля ответил отрицательно, сообщает агентство.

Как отмечает Bloomberg, точка зрения Путина близка к мнению американского президента Дональда Трампа — в 2017 году он объявил о выходе США из соглашения, объяснив это тем, что оно неудобно для бизнеса. Агентство напоминает, что Путин призвал не судить решение Трампа, так как соглашение еще не вступило в силу. «У нас еще есть время, если мы все будем конструктивно работать, мы еще можем о чем-то договориться. Don’t worry, be happy!» — сказал он тогда.

Парижское соглашение по климату направлено на борьбу с глобальным потеплением и предусматривает регуляцию выбросов углекислого газа в атмосферу. Россия подписала его в 2016 году, но пока не ратифицировала документ. Как заявила российская сторона на 22-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Марракеше, Москва не рассматривает отказ от углеводородов в качестве способа снизить выбросы парниковых газов.

В апреле на пленарном заседании Арктического форума Путин заявил, что Россия «движется в направлении» ратификации соглашения, но сделает это «после всестороннего анализа последствий реализации этих решений». В июле вице-премьер Алексей Гордеев поручил Минприроды совместно с МИДом внести в правительство проект закона «О ратификации Парижского соглашения по климату».