Главный спонсор республиканцев предостерег Трампа от торговой войны с Китаем

Источник материала: Tut.by

Один из крупнейших спонсоров Республиканской партии США в августе позвонил Дональду Трампу и посоветовал ему не допускать эскалации торговой войны с Китаем, сообщает Wall Street Journal. Шелдон Аделсон заявил президенту, что продолжение конфликта может негативно сказаться на его шансах переизбраться на второй срок.

Аделсон, который является владельцем компании Las Vegas Sands Corp., управляющей крупным казино в Макао, предупреждал Трампа о последствиях торговой войны именно для Соединенных Штатов, а не для собственного бизнеса в Китае, утверждают источники WSJ.

По их словам, Аделсон, чьи игорные заведения в Макао в прошлый раз заработали порядка 9 млрд долларов, общался и с людьми из окружения Трампа, которые готовят кампанию по его переизбранию.

Официально в Белом доме не комментируют разговор Трампа с Аделсоном.

Во время промежуточных выборов в Конгресс в прошлом году Аделсон стал главным спонсором Республиканской партии. Вместо с женой он вложил в избирательную кампанию 123 млн долларов, больше чем кто-либо еще из бизнесменов.

Торговая война между США и Китаем ведется с 2018 года, после того как Дональд Трамп решил ввести и увеличить пошлины на ряд товаров из КНР. На шаги Вашингтона Пекин ответил зеркально. Сообщалось, что в 2019 году товарооборот между странами снизился на 14,6%.

21 сентября стало известно, что американские власти временно отменили торговые пошлины более чем на 400 китайских товаров, введенные в 2018 году.