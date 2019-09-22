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Последние пять лет стали самыми жаркими в истории

23.09.2019 06:21 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Среднемировые температуры с 2015 по 2019 годы оказались самыми высокими в сравнении с показателями за другие пятилетние периоды, собранными за всю историю метеонаблюдений. Об этом свидетельствует обнародованный в воскресенье, 22 сентября, отчет Всемирной метеорологической организации (ВМО).


Фото: Reuters

Как следует из доклада, глобальная средняя температура повысилась на 1,1 градуса Цельсия с начала доиндустриального периода и на 0,2 градуса по сравнению с периодом с 2011 по 2015 годы.

В ВМО обратили внимание и на другие признаки изменения климата: повышение уровня моря, таяние льдов и экстремальные погодные явления.

«В пять раз увеличить масштаб усилий»

Концентрация парниковых газов в атмосфере за минувшие пять лет также достигла рекордного уровня, констатируют ученые. Темпы роста уровней парниковых газов в атмосфере почти на 20 процентов превысили темпы их роста в предыдущий пятилетний период.

«Чтобы остановить повышение глобальной температуры более чем на 2 градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальным уровнем, масштаб наших устремлений необходимо утроить. Чтобы ограничить рост 1,5 градусами, необходимо увеличить их в пять раз», — отметил генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас.

Саммит по климату: 64 страны, десятки компаний

Заявление Тааласа сделано в преддверии Саммита по мерам в области изменения климата, который открывается 23 сентября в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Выступления в рамках форума подготовили лидеры 64 стран, Евросоюза, представители десятков компаний и банков, а также ряда городов. Заявки Бразилии, Саудовской Аравии и Польши были отклонены как недостаточно конструктивные, отметил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Ранее ряд государств разработал планы действий в рамках Парижского соглашения 2015 года, однако этих усилий недостаточно, чтобы повышение температуры оказалось существенно ниже 2 градусов.

В этой связи Гутерриш ожидает, что все страны мира смогут выйти на нулевые показатели эмиссии углерода к 2050 году.

 
 
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Концентрация парниковых газов в атмосфере за минувшие пять лет также достигла рекордного уровня, констатируют ученые. Темпы роста уровней парниковых газов в...
 
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