Конгресс США допустил импичмент Трампа из-за Зеленского

Источник материала: Tut.by

Конгресс США допускает импичмент президента Дональда Трампа в случае, если будет доказано давление с его стороны на президента Украины Владимира Зеленского. Об этом CNN заявил председатель комитета по разведке палаты представителей конгресса Адам Шифф, комментарий которого был опубликован в Twitter телекомпании.



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«Если президент по сути отказывает в военной помощи и пытается запугать иностранного лидера, чтобы нанести ущерб своему оппоненту во время президентской кампании, то это [импичмент] может быть единственным средством», — считает Шифф.

19 сентября сообщалось, что президент США Дональд Трамп в разговоре с неким иностранным лидером якобы дал «обещание», из-за которого разведывательным службам пришлось заполнить официальную жалобу и доложить об этом Конгрессу. Трамп отверг все обвинения, назвав их фейковыми новостями.

Позже стало известно, что разведка США могла обеспокоиться из-за разговора президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Доподлинно неизвестно, действительно было ли дано некое «обещание» Зеленскому и в чем именно оно заключалось. Предположительно, это могло стать ответом США в случае оказания Украиной помощи в расследовании против главного конкурента Трампа на президентских выборах 2020 года Джозефа Байдена, который якобы был в сговоре с Киевом во время предыдущей кампании.

Трампа призвали раскрыть детали разговора с Зеленским. Тот заявил, что он носил поздравительный характер. Трамп также считает попытку привлечь внимание к его телефонному разговору с Зеленским стремлением скрыть правду от общественности об истинных действиях своих оппонентов. «Фейковые СМИ и их партнеры из Демократической партии фабрикуют историю из самого обычного разговора с новым президентом Украины. Ничего особенного тогда сказано не было», — написал глава государства в Twitter.

Госсекретарь США Майк Помпео в эфире телеканала ABC заявил, что администрация президента крайне редко придает огласке стенограмы.

«Это приватные разговоры, и было бы неправильно делать это, за исключением самых чрезвычайных обстоятельств. На данный момент нет никаких свидетельств того, что было бы правильно это сделать», — добавил Помпео.

Личный адвокат Трампа Руди Джулиани также заявил в интервью телеканалу Fox, что ездил в Украину не для того, чтобы найти компромат на экс-кандидата в президенты США и вице-премьера Джо Байдена. «Они пытаются обвинить меня в том, что я ездил туда с поручением создать Джо Байдену неприятности. Это нелепо. Я ездил туда в качестве адвоката для защиты своего клиента», — говорил Джулиани.

Глава украинского МИДа Вадим Пристайко, в свою очередь, утверждает, что на Зеленского не оказывали давление. Он добавил, что разговор президентов был «дружеским» и касался многих вопросов, на которые надо было дать «довольно серьезные ответы».