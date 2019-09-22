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Пожары окрасили небо Индонезии в кроваво-красный цвет
23.09.2019 17:31 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Небо над индонезийской провинцией Джамби в прошедшие выходные окрасилось в кроваво-красный цвет из-за множества лесных пожаров, бушующих в стране. Об этом
По словам одного из очевидцев, красная дымка «резала глаза и горло».
Каждый год лесные пожары в Индонезии вызывают облако гари, которое порой затягивает всю Юго-Восточную Азию.
По словам метеорологов, красный цвет вызван феноменом, известным как Рэлеевское рассеивание.
По словам Эки Вуландари, жительницы деревни Мекар Сари в провинции Джамби, которая в субботу днем сделала целую серию фотографий красного неба, дымка в это время была особенно плотной.
Этюд в багровых тонах
Эка разместила свои фотографии в Facebook, набрав более 34 тысяч просмотров. Однако, как она призналась в интервью Би-би-си, многие усомнились в подлинности снимков.
«Но это — правда, это настоящие фотографии и видео, которые я снимала на свой телефон», — утверждает девушка.
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Как объясняет профессор Сингапурского университета Кох Тьех Йонг, это Рэлеевское рассеяние связано с наличием в атмосфере определенных частиц.
«Самые распространенные в дымном облаке частицы имеют размер около 1 микрометра, однако они не меняют цвет неба, — говорит профессор — А вот частицы помельче, размером в 0,05 микрометров и меньше, которых не так уж и много, имеют тенденцию сильнее рассеивать красный свет, поэтому мы видим не голубой, как обычно, а красный цвет неба».
Профессор Кох также отмечает, что фотографии, сделанные ближе к полудню, обычно выглядят более красными.
«Если солнце в зените, и вы смотрите вверх, оно оказывается на линии вашего взгляда, и это тоже придает небу более красный оттенок», — говорит профессор Кох, уточняя при этом, что этот феномен не влияет на температуру воздуха.
В этом году дымка в небе Индонезии была особенно заметной. Это связано с горением лесов в самой Индонезии и, частично, в Малайзии.
Лесные пожары
Пик пожаров приходится на период с июля по октябрь, время сезона засухи. По данным МЧС Индонезии, за первые 8 месяцев года в стране выгорело уже около 329 тысяч гектаров леса.
Вину за пожары возлагают на крупные корпорации и мелких фермеров, которые, пользуясь сезоном засухи, выжигают участки под пальмовые и целлюлозно-бумажные плантации с применением примитивных методов подсечно-огневого земледелия.
Это один из самых распространенных методов ведения сельского хозяйства в регионе, поскольку позволяет фермерам с легкостью расчищать делянки и одновременно уничтожать вредителей и болезни, которые могут нанести урон урожаю.
Однако такие целевые пожары часто выходят из-под контроля и распространяются на заповедные территории. Подсечно-огневой метод официально запрещен в Индонезии, но коррупция и слабость власти ведут к тому, что он по-прежнему широко применяется.
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Многие заподозрили фотомонтаж, но нет. Этот эффект даже имеет научное название - Рэлеевское рассеяние.
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