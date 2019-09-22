Пожары окрасили небо Индонезии в кроваво-красный цвет

Источник материала: Tut.by

Небо над индонезийской провинцией Джамби в прошедшие выходные окрасилось в кроваво-красный цвет из-за множества лесных пожаров, бушующих в стране. Об этом пишет Русская служба Би-би-си.



В провинции Джамби небеса напоминают кадры из постапокалиптического фильма. Фото Eka Wulandari, взято с сайта bbc.com

По словам одного из очевидцев, красная дымка «резала глаза и горло».

Каждый год лесные пожары в Индонезии вызывают облако гари, которое порой затягивает всю Юго-Восточную Азию.

По словам метеорологов, красный цвет вызван феноменом, известным как Рэлеевское рассеивание.

По словам Эки Вуландари, жительницы деревни Мекар Сари в провинции Джамби, которая в субботу днем сделала целую серию фотографий красного неба, дымка в это время была особенно плотной.

Этюд в багровых тонах

Эка разместила свои фотографии в Facebook, набрав более 34 тысяч просмотров. Однако, как она призналась в интервью Би-би-си, многие усомнились в подлинности снимков.

«Но это — правда, это настоящие фотографии и видео, которые я снимала на свой телефон», — утверждает девушка.



Фото Eka Wulandari, взято с сайта bbc.com

Похожие фотографии появились и в Twitter. «Это не Марс, это — Джамби, — написал Зуни Шофи Ятун Ниса. — Людям нужен чистый воздух, а не дым».

Как объясняет профессор Сингапурского университета Кох Тьех Йонг, это Рэлеевское рассеяние связано с наличием в атмосфере определенных частиц.

«Самые распространенные в дымном облаке частицы имеют размер около 1 микрометра, однако они не меняют цвет неба, — говорит профессор — А вот частицы помельче, размером в 0,05 микрометров и меньше, которых не так уж и много, имеют тенденцию сильнее рассеивать красный свет, поэтому мы видим не голубой, как обычно, а красный цвет неба».



Фото Eka Wulandari, взято с сайта bbc.com

Профессор Кох также отмечает, что фотографии, сделанные ближе к полудню, обычно выглядят более красными.

«Если солнце в зените, и вы смотрите вверх, оно оказывается на линии вашего взгляда, и это тоже придает небу более красный оттенок», — говорит профессор Кох, уточняя при этом, что этот феномен не влияет на температуру воздуха.

В этом году дымка в небе Индонезии была особенно заметной. Это связано с горением лесов в самой Индонезии и, частично, в Малайзии.

Лесные пожары

Пик пожаров приходится на период с июля по октябрь, время сезона засухи. По данным МЧС Индонезии, за первые 8 месяцев года в стране выгорело уже около 329 тысяч гектаров леса.

Вину за пожары возлагают на крупные корпорации и мелких фермеров, которые, пользуясь сезоном засухи, выжигают участки под пальмовые и целлюлозно-бумажные плантации с применением примитивных методов подсечно-огневого земледелия.

Это один из самых распространенных методов ведения сельского хозяйства в регионе, поскольку позволяет фермерам с легкостью расчищать делянки и одновременно уничтожать вредителей и болезни, которые могут нанести урон урожаю.

Однако такие целевые пожары часто выходят из-под контроля и распространяются на заповедные территории. Подсечно-огневой метод официально запрещен в Индонезии, но коррупция и слабость власти ведут к тому, что он по-прежнему широко применяется.