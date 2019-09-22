ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Жена и дети Смоленкова из администрации президента РФ, названного СМИ агентом ЦРУ, объявлены в розыск

23.09.2019 18:40 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Члены семьи бывшего сотрудника администрации президента России Олега Смоленкова, которого СМИ называют агентом ЦРУ, объявлены в розыск как пропавшие без вести. Как следует из базы данных МВД России о разыскиваемых, в ней значатся Антонина Смоленкова, 1984 года рождения, и ее дети.

Ранее в понедельник сообщалось, что Олег Смоленков, 1969 года рождения, считается пропавшим без вести, что стало основанием для объявления его в розыск.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, по факту исчезновения Смоленкова было возбуждено уголовное дело в России по статье «Убийство», но его расследование было приостановлено. Как сообщали СМИ, летом 2017 года Смоленков вместе с женой Антониной и тремя детьми (девочки двух и семи лет и мальчик 13 лет) выехали на отдых в Черногорию, где они и исчезли.

9 сентября телекомпания CNN выступила с утверждением, что американская разведка вывезла в 2017 году из России своего ценного агента, опасаясь его разоблачения. Телекомпания не назвала агента по имени, указав лишь, что он «был одним из наиболее высокопоставленных источников в российском правительстве». По версии газеты The New York Times, этот агент занимал «влиятельную должность, которая обеспечивала ему доступ в Кремль на высочайшем уровне». ЦРУ и Белый дом откликнулись на репортаж телеканала заявлением, в котором говорилось, что распространенные CNN сведения неточны. Кроме того, пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм отметила, что эта информация ставит под угрозу жизни людей, не поясняя, кто именно имеется в виду.

Некоторые СМИ со ссылкой на анонимные источники впоследствии сообщили, что речь может идти о человеке по имени Олег Смоленков. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Смоленков несколько лет назад являлся сотрудником администрации президента, но был уволен внутренним распоряжением.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости в мире
 
Пожары окрасили небо Индонезии в кроваво-красный цвет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
23.09.2019
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика