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Жена и дети Смоленкова из администрации президента РФ, названного СМИ агентом ЦРУ, объявлены в розыск
23.09.2019 18:40 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Члены семьи бывшего сотрудника администрации президента России Олега Смоленкова, которого СМИ называют агентом ЦРУ, объявлены в розыск как пропавшие без вести. Как следует из базы данных МВД России о разыскиваемых, в ней значатся Антонина Смоленкова, 1984 года рождения, и ее дети.
Ранее в понедельник сообщалось, что Олег Смоленков, 1969 года рождения, считается пропавшим без вести, что стало основанием для объявления его в розыск.
По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, по факту исчезновения Смоленкова было возбуждено уголовное дело в России по статье «Убийство», но его расследование было приостановлено. Как сообщали СМИ, летом 2017 года Смоленков вместе с женой Антониной и тремя детьми (девочки двух и семи лет и мальчик 13 лет) выехали на отдых в Черногорию, где они и исчезли.
9 сентября телекомпания CNN выступила с
Некоторые СМИ со ссылкой на анонимные источники впоследствии сообщили, что речь может идти о человеке по имени
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Жена и дети Смоленкова из администрации президента РФ, названного СМИ агентом ЦРУ, объявлены в розыск
Они считаются пропавшими без вести.
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