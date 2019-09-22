Жена и дети Смоленкова из администрации президента РФ, названного СМИ агентом ЦРУ, объявлены в розыск

Источник материала: Tut.by

Члены семьи бывшего сотрудника администрации президента России Олега Смоленкова, которого СМИ называют агентом ЦРУ, объявлены в розыск как пропавшие без вести. Как следует из базы данных МВД России о разыскиваемых, в ней значатся Антонина Смоленкова, 1984 года рождения, и ее дети.

Ранее в понедельник сообщалось, что Олег Смоленков, 1969 года рождения, считается пропавшим без вести, что стало основанием для объявления его в розыск.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, по факту исчезновения Смоленкова было возбуждено уголовное дело в России по статье «Убийство», но его расследование было приостановлено. Как сообщали СМИ, летом 2017 года Смоленков вместе с женой Антониной и тремя детьми (девочки двух и семи лет и мальчик 13 лет) выехали на отдых в Черногорию, где они и исчезли.

9 сентября телекомпания CNN выступила с утверждением , что американская разведка вывезла в 2017 году из России своего ценного агента, опасаясь его разоблачения. Телекомпания не назвала агента по имени, указав лишь, что он «был одним из наиболее высокопоставленных источников в российском правительстве». По версии газеты The New York Times, этот агент занимал «влиятельную должность, которая обеспечивала ему доступ в Кремль на высочайшем уровне». ЦРУ и Белый дом откликнулись на репортаж телеканала заявлением, в котором говорилось, что распространенные CNN сведения неточны. Кроме того, пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм отметила, что эта информация ставит под угрозу жизни людей, не поясняя, кто именно имеется в виду.

Некоторые СМИ со ссылкой на анонимные источники впоследствии сообщили, что речь может идти о человеке по имени Олег Смоленков . Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Смоленков несколько лет назад являлся сотрудником администрации президента, но был уволен внутренним распоряжением.