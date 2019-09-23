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Трамп понадеялся на «честную» Украину при Зеленском и заявил, что не боится импичмента
23.09.2019 21:55 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
При президенте Владимире Зеленском в Украине будет больше честности, заявил журналистам американский лидер Дональд Трамп, передает
«Мы хотим честности, когда имеем дело со страной. И я думаю, что с новым президентом вы увидите куда больше честности в Украине», — сказал Трамп.
Президент США добавил, что считает
На вопрос о том, как серьезно он относится к
Байден в ответ призвал Трампа опубликовать стенограмму разговора с украинским президентом. Жалобу разведчика же, по мнению бывшего вице-президента, нужно немедленно передать на рассмотрение конгресса.
Председатель комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф допустил начало процедуры импичмента в отношении президента США, если давление Трампа на Зеленского будет доказано.
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что разговоры президентов являются приватными и было бы «неправильно» публиковать их стенограммы. Исключение можно сделать только при «самых чрезвычайных» обстоятельствах. В свою очередь, Трамп пообещал подумать над публикацией расшифровки его разговора с Зеленским. В диалоге с зарубежными лидерами важно, чтобы они чувствовали, что могут говорить открыто, объяснял он.
С 2014 по 2019 год Хантер Байден, сын Джо Байдена, входил в совет директоров частной газовой компании Burisma Holdings. Генпрокуратура Украины подозревала компанию в отмывании средств, однако в 2016 году президент Петр Порошенко уволил руководителя ведомства Виктора Шокина, который вел расследование. Байден-старший позже рассказывал, что поставил Порошенко ультиматум — либо Шокина увольняют, либо Киев не получает заем на $ 1 млрд,
Весной личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани планировал поехать в Киев, чтобы расследовать действия представителей Демократической партии по дискредитации президента США. Газета The New York Times писала, что поездка может быть связана с выборами в 2020 году, соперником Трампа на которых может стать Байден-старший. Позже адвокат Трампа отменил поездку, объяснив, что в Украине его ждут «враги» президента. Washington Post со ссылкой на источник, близкий к украинскому лидеру, писала, что команда Зеленского не хочет быть втянутой во внутренние конфликты США.
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Трамп также заявил, что не видит угрозы импичмента из-за его разговора с Зеленским. По данным WSJ, в ходе беседы президент США потребовал от коллеги начать...
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