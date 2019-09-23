«Как вы смеете!» Речь 16-летней шведки с трибуны саммита ООН

Источник материала: Tut.by

Еще год назад о Грете Тунберг не знал почти никто. Сейчас ее называют самым влиятельным в мире подростком.

«Вы, со своими пустыми словами, украли мое детство и мои мечты!» — заявила она участникам саммита ООН, посвященного проблемам изменения климата.

К своим 16 годам активистка экологического движения Грета Тунберг, решившая однажды прогулять занятия ради протестной акции, успела стать номинантом на Нобелевскую премию мира, «человеком года» по версии GQ, выступить в Давосе и в британском парламенте.

Организаторы саммита ООН по изменению климата пригласили ее выступить в Нью-Йорке.

Согласно различным опросам общественного мнения, западная молодежь считает изменения климата наиболее насущным вопросом, стоящим перед человечеством, причем, в том числе и в США, что стало неожиданностью для исследователей.