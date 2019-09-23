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«Как вы смеете!» Речь 16-летней шведки с трибуны саммита ООН
24.09.2019 02:00 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Еще год назад о Грете Тунберг не знал почти никто. Сейчас ее называют самым влиятельным в мире подростком.
«Вы, со своими пустыми словами, украли мое детство и мои мечты!» — заявила она участникам саммита ООН, посвященного проблемам изменения климата.
К своим 16 годам активистка экологического движения Грета Тунберг, решившая однажды прогулять занятия ради протестной акции, успела стать номинантом на Нобелевскую премию мира, «человеком года» по версии GQ, выступить в Давосе и в британском парламенте.
Организаторы саммита ООН по изменению климата пригласили ее выступить в Нью-Йорке.
Согласно различным опросам общественного мнения, западная молодежь считает изменения климата наиболее насущным вопросом, стоящим перед человечеством, причем, в том числе и в США, что стало неожиданностью для исследователей.
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Еще год назад о Грете Тунберг не знал почти никто. Сейчас ее называют самым влиятельным в мире подростком.
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