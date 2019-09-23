Трамп и Дуда договорились расширить военный контингент США в Польше и выбрали для этого города

Источник материала: Tut.by

Президенты США и Польши Дональд Трамп и Анджей Дуда в рамках встречи в Нью-Йорке, где в эти дни начинается общеполитическая дискуссия на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, подписали декларацию о расширении сотрудничества в сфере обороны. Об этом сообщает «Польское агентство печати» со ссылкой на текст документа.



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В нем говорится, что страны продолжают работу над планом укрепления военных связей, а также «американских возможностей обороны и сдерживания в Польше». В нем уточняется, что в ближайшее время американский контингент, который сейчас насчитывает 4,5 тыс. военных, будет увеличен еще на 1 тыс.

Согласно декларации, штаб-квартира центра боевого обучения, который будут использовать военные США и Польши, разместится в городе Дравско-Поморске. Во Вроцлаве будет расположена авиационная база для погрузки и разгрузки самолетов американских ВВС, в Познани будет располагаться дивизионное командование, а также группа поддержки пехоты США. В Повидзе разместят штаб-квартиру авиационной боевой бригады, батальон логистической поддержки и объект сил спецназа, который, кроме прочего, будет использовать еще один объект в Люблинце.

Кроме того, как указывается в документе, Вашингтон и Варшава ведут активный диалог по выбору наиболее подходящего места для боевой группы бронетанковой бригады.

На встрече с Дудой Трамп заявил, что 1 тыс. военных, о которой говорится в декларации, вероятнее всего, будет переброшена из других стран Европы, и США не будут отправлять туда дополнительный контингент со своего материка.

Помимо этого, как сообщает The Washington Times , американский президент сказал Дуде, что США предоставят Польше право на программу безвизового въезда, чтобы облегчить поездки между странами. «Вы можете сообщить народу Польши и проживающим в США полякам, что президент Трамп сделал это, и никто, как вы знаете, в течение длительного времени не мог», — заявил он.

В июне Трамп и Дуда договорились, что США разместят на территории восточноевропейской страны эскадрилью разведывательно-ударных беспилотников MQ-9, а также создадут там пункт высадки с воздуха для обеспечения переброски сил во время учений или в случае ЧС. В конце августа глава польского Минобороны Мариуш Блащак на совместной пресс-конференции с помощником президента США Джоном Болтоном сообщил, что Варшава и Вашингтон договорились о шести местах размещения новых подразделений американских войск в Польше. «У нас уже есть шесть мест. Мы говорили о седьмом месте», — сказал он.

Дмитрий Стефанович, приглашенный научный сотрудник Института исследования проблем мира и безопасности при Гамбургском университете (IFSH), эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) в разговоре с РБК заявил, что переброска американских войск в Польшу из других стран Европы, особенно с учетом готовности поляков за это платить — вполне ожидаемый сценарий. «Пока их количество не будет увеличено на порядок — радикально нового ничего не произойдет», — считает он.

Также Стефанович полагает, что администрации Трампа проще взаимодействовать с отдельными государствами в двухстороннем режиме, чем добиваться консенсусных решений в рамках НАТО и других организаций, «тем более когда ряд стран НАТО продолжают буксовать в смысле достижения поставленных целевых показателей в 2% ВВП на оборонные расходы».

«Для России гораздо большей неприятностью может стать дальнейшее наращивание ракетного арсенала той же Польши, например, путем продолжения поставок крылатых ракет воздушного базирования JASSM-ER, с помощью которых польские ВВС могут угрожать целям в глубине России», — считает Стефанович.

В целом, по его словам, призывы польского правительства к размещению значительной американской сухопутной группировки на территории своей страны на постоянной основе не встречают особой поддержки. «В Вашингтоне, и тем более в Брюсселе, прекрасно понимают, что такое развертывание будет воспринято в Москве как резкая эскалации и радикальное изменение регионального стратегического баланса — и в итоге в Варшаве русские танки могут оказаться раньше американских», — заключил он.