Крах Thomas Cook: в Британии идет крупнейшая операция по возвращению туристов

Источник материала: Tut.by

Около 600 тыс. туристов сейчас находится на отдыхе за границей по путевкам обанкротившейся компании Thomas Cook. 150 тыс. из них — британцы, большинство из них застряли на курортах.



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Как заявил министр транспорта Великобритании Грант Шэппс, возвращение всех этих людей домой станет крупнейшей в истории страны подобной операцией в мирное время.

Кто их будет из возвращать?

Их возвращением занимается управление гражданской авиации (ACC), которое получило для этого 45 самолетов у крупных авиакомпаний. Операция по отправке туристов на родину получила название «Маттерхорн» в честь одной из горных вершин Альп.

Вывоз отпускников, предположительно, продлится около двух недель. Он обойдется британским налогоплательщикам примерно в 100 млн фунтов (более 125 млн долларов).

Власти предвидели, что туристическая компания заявит о банкротстве, поэтому у них было время, чтобы подготовиться. Хотя, как сообщают источники, не стоит ожидать, что все пройдет гладко.

Рейсы по возвращению будут забирать лишь пассажиров, отправившихся на отдых из аэропортов Британии. В зависимости от местонахождения туриста его посадят либо на самолет, зафрахтованный управлением гражданской авиации, либо зарегистрируют на рейс другой авиакомпании.

А что с прочими туристами?

Многие дочерние компании Thomas Cook в других странах, например, в Бельгии и Польше, заявили, что банкротство турфирмы не скажется на их деятельности и на их клиентах.

В России Thomas Cook с 2011 года владеет туроператором «Интурист», а в 2019 году объявил о сделке по покупке туроператора «Библио-Глобус».

Обязательства туроператора «Библио-Глобус» после остановки деятельности британского совладельца Thomas Cook исполнит ООО «Туроператор БГ», сообщил Forbes представитель «Библио-Глобуса». Как пишет издание, путевки у «Библио-Глобуса» купили более 200 тыс. россиян.

TUT.BY: В Минспорта Беларуси заверили , что белорусов банкротство данного туроператора не затронет, т.к. напрямую граждане с компанией не работали.

В «Интуристе» заявили, что банкротство Thomas Cook не повлияет на деятельность российского туроператора.

«Мы операционно независимы от Thomas Cook, у нас отдельный контрактинг, своя принимающая сторона. Туристы летают на отдых и возвращаются, их это никак не затронет», — заявил Интерфаксу исполнительный директор «Интуриста» Сергей Толчин.

По информации Daily Mirror, сейчас на отдыхе могут находиться около 240 тыс. немецких туристов, воспользовавшихся услугами авиакомпании Condor, входящей в Thomas Cook.

Как сообщается, самолеты компании продолжат летать, и операции по возвращению, как в Британии, не потребуется. Авиакомпания также сообщила, что обратилась за кредитом к властям.

Компания Ving, шведский филиал Thomas Cook, сообщила, что за границей в настоящий момент находится почти 17 тыс. человек, пишет Рейтер. «Мы сейчас делаем все, чтобы все пострадавшие туристы вернулись домой с как можно меньшими неудобствами», — цитирует агентство представителя компании.

Согласно информации Ving в Норвегии, сейчас на отдыхе 8700 жителей страны. Норвежский фонд поддержки туризма, в котором обязаны состоять все местные туроператоры, заявил, что все клиенты норвежского филиала Thomas Cook будут возвращены на родину.



Фото: Reuters

Что говорят власти?

Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что сочувствует клиентам Thomas Cook. «Так или иначе, государство совершенно оправданно вмешается, чтобы вызволить застрявших за границей туристов», — сказал он.

При этом Даунинг-стрит настаивает на правильности своего решения не выделять финансовую помощь для спасения туристической компании.

Представитель правительства заявила: «Финансовая помощь [компании] не стала бы грамотным использованием бюджетных средств. Нам потом все равно пришлось бы возвращать людей домой, мы все равно потеряли бы деньги. Понятно, что это очень высококонкурентый рынок, и правительство не обязано поддерживать компании, оказавшиеся в подобной ситуации», — сказала она.

Что происходит с застрявшими туристами?

Многие люди, отправившиеся на отдых по путевкам Thomas Cook, сообщают, что гостиницы выставляют им огромные счета, и, по сути, туристы оказались в положении заложников.

Министр транспорта Шаппс рассказал в интервью Би-би-си, что дополнительные расходы будут возмещены в случае, если путевка была привязана к системе Atol, которая предусматривает эвакуацию клиентов на родину в случае краха туроператора.

Но управление гражданской авиации попросило клиентов Thomas Cook платить за проживание в гостинице лишь в случае, если они получат одобрение непосредственно от управления.

По некоторым оценкам, в одной только Греции, преимущественно на островах, находятся 50 тыс. клиентов туроператора, сообщил министр по туризму Гарри Теохарис. Большинство из них — британцы.

«В Греции находится примерно 50 тыс. человек, и для них есть план по возвращению, который сейчас реализуется. Мы делаем все, что можем. Были добавлены дополнительные рейсы, и уже прибыли первые 15, чтобы доставить людей на родину. Стоимость их проживания до окончания путешествия будет оплачена», — сказал он.



Фото: Reuters

Что говорят клиенты компании?

Одна из клиенток туроператора рассказала Би-би-си, что из-за краха компании вынуждена перенести собственную свадьбу на греческом острове Закинф.

Хлои Харди забронировала поездку и проживание для 33 человек еще в июне прошлого года и должна была отправиться в путь 26 сентября. По ее словам, она потратила в общей сложности около 50 тыс. фунтов (более 60 тысяч долларов).

Эксперт по вопросам туризма Саймон Калдер считает, что Харди удастся вернуть потраченные деньги, но купить новый тур по той же цене вряд ли удастся, поскольку цены на авиабилеты, скорее всего, выросли.

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В аналогичной ситуации оказалась Руфь Морс, свадьба которой должна была состояться 14 октября на Кипре. Она купила путевки и услуги по проведению свадьбы через Thomas Cook.

«Два года назад был убит мой брат, и это потрясло всю нашу семью, рассказывает она. — Мой парень собирался сделать мне предложение и просить моей руки у брата, но этому не дано было случиться».

Она отметила, что путевки и свадьба были куплены на деньги, оставшиеся от брата.

«Мы всей семьей два года планировали нашу свадьбу мечты. Это отвлекало от горьких мыслей. Когда мы утром узнали о банкротстве компании, это было равносильно катастрофе», — сказала она.

Гари Фикбрум, пассажир последнего рейса Thomas Cook Airlines, вернувшегося в понедельник утром из Орландо в Манчестер, рассказал: «Мы примерно поняли, что происходит, когда уже взлетели, и в самолете потом это обсуждали. Экипаж, хотя и знал, что происходит, вел себя профессионально и по-дружески».

Супруга Гари сказала, что экипаж самолета был в слезах, когда пассажиры его покидали, а на земле стояли сотрудники наземных служб. Они тоже едва не плакали, держались за руки и собирались встретить экипаж самолета.

Мать-одиночка Линн Джонс узнала, что ее подарочные сертификаты Thomas Cook обесценились. Она мечтала накопить на поездку в Диснейленд.

«На каждый день рождения и на Рождество я покупала подарочные сертификаты Thomas Cook, чтобы впервые свозить двух своих детей за границу — в Диснейленд», — рассказала она. — У меня накопилось сертификатов на 800 фунтов (около 1 тысячи долларов), и мы хотели поехать следующим летом".

Теперь Линн Джонс выяснила, что ее сертификаты не учтены программой помощи клиентов, и ей не возместят их стоимость. Ей придется вновь начинать копить на поездку, которую придется перенести еще на два года.

Какие еще крупные турагентства банкротились?

В прошлом году в России обанкротился некогда четвертый по величине туроператор «Натали турс» . У компании были представительства во многих крупных городах России и других стран. Как пишет РБК, в 2013 году число клиентов компании, по собственным данным, достигло 950 тыс. человек, а оборот превысил 1 млрд долларов. По информации Ассоциации туроператоров, общее число пострадавших от краха «Натали турс» в сентябре 2018 года составляло 6393 человека.

. У компании были представительства во многих крупных городах России и других стран. Как пишет РБК, в 2013 году число клиентов компании, по собственным данным, достигло 950 тыс. человек, а оборот превысил 1 млрд долларов. По информации Ассоциации туроператоров, общее число пострадавших от краха «Натали турс» в сентябре 2018 года составляло 6393 человека. В 2017 году лопнула британская авиакомпания-лоукостер Monarch. Когда стало известно о банкротстве, за границей находились более 100 тыс. пассажиров, которых управление гражданской авиации доставило домой, для чего пришлось привлечь 60 самолетов у других авиакомпаний.

В декабре 2015 года стала банкротом авиакомпания «Трансаэро». Общий долг «Трансаэро» перед банками-кредиторами и лизинговыми компаниями составил тогда около 250 млрд рублей. С 1 октября 2015 года продажа билетов на рейсы «Трансаэро» была прекращена по распоряжению Росавиации. До 15 декабря перевозки по уже проданным билетам осуществлял «Аэрофлот».