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Франция, Германия и Великобритания вслед за США обвинили Иран в атаке на Saudi Aramco
24.09.2019 06:16 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Главы Франции, Германии и Великобритании возложили на Иран ответственность за атаки на инфраструктуру саудовской нефтяной компании Saudi Aramco. Об этом говорится в совместном коммюнике лидеров трех стран по итогам встречи на полях 74-й сессии Генеральном Ассамблеи ООН
«Нам ясно, что ответственность за эту атаку несет Иран. Другого правдоподобного объяснения нет», — говорится в тексте совместного заявления президента Франции Эмманюэля Макрона, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Лидеры трех стран отметили, что поддерживают текущие расследования, в ходе которых должны быть установлены все детали происшедшего.
В коммюнике отмечается, что нападение на инфраструктуру Saudi Aramco затрагивает все страны и повышает риск возникновения крупного конфликта. Лидеры трех государств заявили, что атаки напоминают о важности коллективных усилий по обеспечению стабильности и безопасности в регионе, включая поиск политического решения конфликта в Йемене. В тексте коммюнике также отмечается необходимость деэскалации ситуации в регионе посредством дипломатических усилий.
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Лидеры трех стран отметили, что поддерживают текущие расследования, в ходе которых должны быть установлены все детали происшедшего.
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