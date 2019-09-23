Песков: Россия может обеспечивать ядерный паритет, не втягиваясь в гонку вооружений

Источник материала: Tut.by

Россия в состоянии, не втягиваясь в гонку вооружений, обеспечивать ядерный паритет в мире. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на встрече со студентами Высшей школы экономики, отвечая на вопрос, можно ли считать выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) началом новой гонки вооружений. Запись беседы была предоставлена ТАСС одним из ее участников.



Фото: Reuters

«Да, но Россия в ней участвовать не будет, об этом сказал президент Владимир Путин», — отметил Песков. Он напомнил, что Россия пошла «по пути обеспечения некоего задела в плане технологического превосходства — это системы, которые гарантируют безопасность страны на основе тех технологий, которыми сейчас не обладает никто в мире, в том числе и главные визави РФ по вопросам глобальной безопасности — США».

По его словам, принятые меры «обеспечивают паритет, а именно ядерный паритет является гарантией отсутствия крупных войн, как это ни странно».

«И пока на обозримую перспективу страна в состоянии, не втягиваясь в дорогостоящую гонку вооружений, не отнимая значительных ресурсов от целей внутреннего развития, обеспечивать и ядерный паритет, и собственную безопасность», — заявил Песков.