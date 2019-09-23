Речь Греты Тунберг всколыхнула интернет. Но не совсем так, как ей хотелось бы

Источник материала: Tut.by

16-летняя шведская экоактивистка Грета Тунберг обвинила с высокой трибуны ООН участников климатического саммита в Нью-Йорке в пустозвонстве, бездействии и заявила, что они украли ее детство и мечты.



Фото: Reuters

Грета напомнила участникам саммита ООН, что, пока власть имущих интересуют только деньги и экономический рост, в мире умирают люди и разрушаются экосистемы.

Вместе с 15 другими школьниками она подала жалобу в Комитет ООН по правам ребенка против пяти стран — Аргентины, Бразилии, Турции, Германии и Франции.

Тунберг считает, что эти страны недостаточно эффективно борются с глобальным потеплением и тем самым нарушают конвенцию о правах ребенка.

Ее заявления вызвали бурю довольно противоречивых эмоций в интернете.

Многие не поверили в искренность девушки и посчитали, что за ней стоят циничные лоббисты.

«Швеция водрузила Грету на паровоз и покатила по всему миру со старой песней про то, какая это продвинутая страна и посмотрите, какое чудесное дитя у нас тут выросло и сейчас всех научит жить», — пишет «Повар войны».

«Тут задавались вопросом, как можно быть либералом и хейтить Грету. На самом деле — легко, если не путать либерализм с левым прогрессизмом. Классический либерализм — движение гуманистическое, оно ставит во главу угла человека. Да, человек важнее травы и животных», — уверен публичный интеллектуал Роман Федосеев.

«Я все понимаю. Я вообще все всегда понимаю про этот мир. Но когда люди начинают ненавидеть блаженных девочек, мне становится очень больно за людей», — пишет Мария Баронова.

Но и позитива в адрес шведской школьницы хватает.

«Вся страна у нас уже на Грету всполошилась — такая-сякая, как смеет. Хотя это обычный 16-летний идеалист, коими все нормальные люди в этом возрасте были», — пишет музыкант под ником Капитан Кенгуру.

«Кого может раздражать эта милая бойкая школьница, не понимаю», — вопрошает расследователь Роман Доброхотов.

«Страх консерваторов вряд ли когда-нибудь был более очевидным, чем когда они вместе стали атаковать 16-летнюю девочку Грету Тунберг. Они знают, что ее голос имеет силу. Она пугает их», — уверена правозащитница, писательница и бывшая военнослужащая Шарлотта Клаймер.

«Грета не боится»

Политики тоже не остались в стороне.

«Она кажется очень счастливой молодой девочкой со светлым и прекрасным будущим. Так приятно это видеть!» — написал Дональд Трамп в «Твиттере».

Ряд комментаторов тут же посчитал , что президент США троллит девушку, ведь она говорила, что ее не интересует встреча с Трампом, да и сам он прошел мимо в кулуарах саммита ООН, не удостоив ее своим вниманием.

При этом Тунберг на прошлой неделе встретилась с предшественником Трампа Бараком Обамой, и тот не поскупился на комплименты в адрес девочки.

«Осознавая, что на ее поколение выпадут испытания, связанные с глобальным потеплением, она не боится требовать реальных действий», — написал Обама.

Президент Франции Эммануэль Макрон посчитал, что инициатива сторонников Греты похвальна, и уверил общественность, что Франция не намерена вкладывать деньги в инициативы, увеличивающие глобальный углеродный след.

«Мы не можем просто смотреть, как наша молодежь протестует по пятницам из-за изменений климата и отвечать: „Все в порядке, мы все правильно делаем“. Нам еще далеко до цели», — написал Макрон.

При этом он добавил, что не считает ее жалобу в Комитет ООН эффективной, и призвал экоактивистов протестовать в тех странах Восточной Европы, которые заблокировали инициативу ЕС по достижению углеродной нейтральности к 2050 году — например, в Польше.