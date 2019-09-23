ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Речь Греты Тунберг всколыхнула интернет. Но не совсем так, как ей хотелось бы

24.09.2019 20:40 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

16-летняя шведская экоактивистка Грета Тунберг обвинила с высокой трибуны ООН участников климатического саммита в Нью-Йорке в пустозвонстве, бездействии и заявила, что они украли ее детство и мечты.


Фото: Reuters

Грета напомнила участникам саммита ООН, что, пока власть имущих интересуют только деньги и экономический рост, в мире умирают люди и разрушаются экосистемы.

Вместе с 15 другими школьниками она подала жалобу в Комитет ООН по правам ребенка против пяти стран — Аргентины, Бразилии, Турции, Германии и Франции.

Тунберг считает, что эти страны недостаточно эффективно борются с глобальным потеплением и тем самым нарушают конвенцию о правах ребенка.

Ее заявления вызвали бурю довольно противоречивых эмоций в интернете.

Многие не поверили в искренность девушки и посчитали, что за ней стоят циничные лоббисты.

«Швеция водрузила Грету на паровоз и покатила по всему миру со старой песней про то, какая это продвинутая страна и посмотрите, какое чудесное дитя у нас тут выросло и сейчас всех научит жить», — пишет «Повар войны».

«Тут задавались вопросом, как можно быть либералом и хейтить Грету. На самом деле — легко, если не путать либерализм с левым прогрессизмом. Классический либерализм — движение гуманистическое, оно ставит во главу угла человека. Да, человек важнее травы и животных», — уверен публичный интеллектуал Роман Федосеев.

«Я все понимаю. Я вообще все всегда понимаю про этот мир. Но когда люди начинают ненавидеть блаженных девочек, мне становится очень больно за людей», — пишет Мария Баронова.

Но и позитива в адрес шведской школьницы хватает.

«Вся страна у нас уже на Грету всполошилась — такая-сякая, как смеет. Хотя это обычный 16-летний идеалист, коими все нормальные люди в этом возрасте были», — пишет музыкант под ником Капитан Кенгуру.

«Кого может раздражать эта милая бойкая школьница, не понимаю», — вопрошает расследователь Роман Доброхотов.

«Страх консерваторов вряд ли когда-нибудь был более очевидным, чем когда они вместе стали атаковать 16-летнюю девочку Грету Тунберг. Они знают, что ее голос имеет силу. Она пугает их», — уверена правозащитница, писательница и бывшая военнослужащая Шарлотта Клаймер.

«Грета не боится»

Политики тоже не остались в стороне.

«Она кажется очень счастливой молодой девочкой со светлым и прекрасным будущим. Так приятно это видеть!» — написал Дональд Трамп в «Твиттере».

Ряд комментаторов тут же посчитал, что президент США троллит девушку, ведь она говорила, что ее не интересует встреча с Трампом, да и сам он прошел мимо в кулуарах саммита ООН, не удостоив ее своим вниманием.

При этом Тунберг на прошлой неделе встретилась с предшественником Трампа Бараком Обамой, и тот не поскупился на комплименты в адрес девочки.

«Осознавая, что на ее поколение выпадут испытания, связанные с глобальным потеплением, она не боится требовать реальных действий», — написал Обама.

Президент Франции Эммануэль Макрон посчитал, что инициатива сторонников Греты похвальна, и уверил общественность, что Франция не намерена вкладывать деньги в инициативы, увеличивающие глобальный углеродный след.

«Мы не можем просто смотреть, как наша молодежь протестует по пятницам из-за изменений климата и отвечать: „Все в порядке, мы все правильно делаем“. Нам еще далеко до цели», — написал Макрон.

При этом он добавил, что не считает ее жалобу в Комитет ООН эффективной, и призвал экоактивистов протестовать в тех странах Восточной Европы, которые заблокировали инициативу ЕС по достижению углеродной нейтральности к 2050 году — например, в Польше.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
16-летняя шведская экоактивистка Грета Тунберг обвинила с высокой трибуны ООН участников климатического саммита в Нью-Йорке в пустозвонстве, бездействии и...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Песков: Россия может обеспечивать ядерный паритет, не втягиваясь в гонку вооружений
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
24.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика