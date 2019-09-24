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Трамп опубликует секретную запись разговора с Зеленским
24.09.2019 21:39 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президент Соединенных штатов Дональд Трамп заявил, что рассекретит запись телефонного разговора с коллегой из Украины Владимиром Зеленским. Об этом он написал в
Он рассказал, что принял такое решение во время заседания в Генассамблее ООН.
«Я разрешил завтра обнародовать полную, полностью рассекреченную и неискаженную запись», — подчеркнул Трамп.
Он отметил, что теперь каждый сможет убедиться, что его разговор с Зеленским был дружелюбным и он не оказывал никакого давления на главу Украины.
«Не было никакого давления, в отличие от (кандидата в президенты США. — „Газета.Ru“) Джо Байдена», — добавил Трамп.
Ранее экс-госсекретарь США Джон Керри обвинил республиканцев и в частности адвоката американского лидера Руди Джулиани в попытке скрыть факт давления Трампа на Зеленского.
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Президент Соединенных штатов Дональд Трамп заявил, что рассекретит запись телефонного разговора с коллегой из Украины Владимиром Зеленским.
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