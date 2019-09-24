Трамп опубликует секретную запись разговора с Зеленским

Источник материала: Tut.by

Президент Соединенных штатов Дональд Трамп заявил, что рассекретит запись телефонного разговора с коллегой из Украины Владимиром Зеленским. Об этом он написал в твиттере .



Фото: Reuters

Он рассказал, что принял такое решение во время заседания в Генассамблее ООН.

«Я разрешил завтра обнародовать полную, полностью рассекреченную и неискаженную запись», — подчеркнул Трамп.

Он отметил, что теперь каждый сможет убедиться, что его разговор с Зеленским был дружелюбным и он не оказывал никакого давления на главу Украины.

«Не было никакого давления, в отличие от (кандидата в президенты США. — „Газета.Ru“) Джо Байдена», — добавил Трамп.

Ранее экс-госсекретарь США Джон Керри обвинил республиканцев и в частности адвоката американского лидера Руди Джулиани в попытке скрыть факт давления Трампа на Зеленского.