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В конгрессе США заявили о начале процедуры импичмента Трампа

25.09.2019 00:22 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Конгресс США начинает процедуру импичмента президента США Дональда Трампа. Об этом заявила спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, сообщает CNN.


Фото: Reuters

«Президент должен быть привлечен к ответственности. Никто не может быть выше закона», — сказала она.

«Сегодня я объявляю о том, что Палата представителей начинает официальное расследование в рамках процедуры импичмента. Я даю указание нашим шести комитетам приступить к проведению собственных расследований», — цитирует Пелоси ТАСС.

В случае импичмента федеральных служащих, в том числе президента США, обвиненных в «государственной измене, взяточничестве либо иных тяжких преступлениях и правонарушениях» отстраняют от должности.

Сам Трамп назвал происходящее охотой на ведьм. Ранее 45-й президент США заявил, что процедура импичмента лишь пойдет ему на пользу. «В нашей стране дела обстоят лучше, чем когда-либо, они (демократы — прим. ред.) проиграют выборы», — заявил он.

В Демократической партии считают, что Трамп мог использовать свое служебное положение, когда в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским якобы давил на него и требовал начать расследование в отношении кандидата в президенты США Джо Байдена и его сына, входящего в состав совета директоров одной из крупнейших частных газовых компаний в Украине. Трамп заявил, что не оказывал давления на украинского президента и пообещал опубликовать запись их телефонного разговора.

Чтобы импичмент состоялся, необходимо, чтобы после расследования в Ппалате представителей вынесли обвинительное заключение, которое потом рассмотрит Сенат. Проголосовать должны 2/3 сенаторов. Большинство в Сенате сейчас принадлежит республиканцам.

В истории США уже были случаи, когда инициировали процедуру импичмента главы государства: в отношении Эндрю Джонсона в 1868 году, Билла Клинтона в 1998—1999 и Ричарда Никсона в 1974 году. Джонсона и Клинтона оправдал Сенат, Никсон ушел с поста, не дожидаясь рассмотрения.

 
 
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Конгресс США начинает процедуру импичмента президента США Дональда Трампа. Об этом заявила спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси.
 
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