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В конгрессе США заявили о начале процедуры импичмента Трампа
25.09.2019 00:22 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Конгресс США начинает процедуру импичмента президента США Дональда Трампа. Об этом заявила спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, сообщает
«Президент должен быть привлечен к ответственности. Никто не может быть выше закона», — сказала она.
«Сегодня я объявляю о том, что Палата представителей начинает официальное расследование в рамках процедуры импичмента. Я даю указание нашим шести комитетам приступить к проведению собственных расследований», — цитирует Пелоси
В случае импичмента федеральных служащих, в том числе президента США, обвиненных в «государственной измене, взяточничестве либо иных тяжких преступлениях и правонарушениях» отстраняют от должности.
Сам Трамп
В Демократической партии считают, что Трамп
Чтобы импичмент состоялся, необходимо, чтобы после расследования в Ппалате представителей вынесли обвинительное заключение, которое потом рассмотрит Сенат. Проголосовать должны 2/3 сенаторов. Большинство в Сенате сейчас принадлежит республиканцам.
В истории США уже были случаи, когда инициировали процедуру импичмента главы государства: в отношении Эндрю Джонсона в 1868 году, Билла Клинтона в 1998—1999 и Ричарда Никсона в 1974 году. Джонсона и Клинтона оправдал Сенат, Никсон ушел с поста, не дожидаясь рассмотрения.
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Конгресс США начинает процедуру импичмента президента США Дональда Трампа. Об этом заявила спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси.
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