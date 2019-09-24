ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Российская делегация не получила визы для участия в Генассамблее ООН. Комментарии США и РФ

25.09.2019 00:07 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Вашингтон серьезно относится к своим международным обязательствам по вопросу выдачи виз иностранным делегациям для участия в мероприятиях, организованных ООН. Об этом сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на представителя Государственного департамента США.


Фото: Reuters

«Мы серьезно относимся к нашим обязательствам в рамках соглашения со штаб-квартирой ООН», — заявил представитель ведомства.

Представитель Госдепа сказал, что американские власти в соответствии с законодательством и обязательствами оценивают каждую заявку на выдачу въездной визы на индивидуальной основе.

Так называемая неделя высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН стартовала в Нью-Йорке во вторник, 24 сентября. Российская делегация должна была в этот день отправиться в США из аэропорта «Внуково», однако за час до вылета из Москвы стало известно, что американские визы не получили десять российских дипломатов. Об этом РБК сообщил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, который оказался среди тех, кто не получил визу.

Он сообщил, что кроме него визу не получил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, а также ряд сотрудников МИДа, среди которых главный переводчик и руководитель аппарата министра Сергей Бутин. Все должны были сопровождать министра иностранных дел России Сергея Лаврова в поездке и работать в составе делегации.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эту ситуацию, назвал ее тревожной и неприемлемой. «Вашингтон нарушает свои международные обязательства, ибо речь идет не о двустороннем визите, а о визите в ООН. Америка предоставляет свою территорию для штаб-квартиры ООН и может единственное что — это ограничить пребывание только городом Нью-Йорк», — сказал он.

Песков также добавил, что нарушение правил со стороны США требует «жесткой реакции со стороны Москвы и не менее жесткой реакции со стороны ООН».

Первый заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский считает, что США пренебрегают своими обязательствами в качестве страны, в которой находится штаб-квартира ООН. «Немудрый и недальновидный шаг, который ясно показывает, что Вашингтон преднамеренно пренебрегает своими обязательствами в качестве страны, в которой находится штаб-квартира ООН», — заявил дипломат.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вашингтон серьезно относится к своим международным обязательствам по вопросу выдачи виз иностранным делегациям для участия в мероприятиях, организованных ООН.
 
Новости дня
Новости в мире
 
Индонезийцы протестуют против запрета на секс до брака
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика