Российская делегация не получила визы для участия в Генассамблее ООН. Комментарии США и РФ

Источник материала: Tut.by

Вашингтон серьезно относится к своим международным обязательствам по вопросу выдачи виз иностранным делегациям для участия в мероприятиях, организованных ООН. Об этом сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на представителя Государственного департамента США.



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«Мы серьезно относимся к нашим обязательствам в рамках соглашения со штаб-квартирой ООН», — заявил представитель ведомства.

Представитель Госдепа сказал, что американские власти в соответствии с законодательством и обязательствами оценивают каждую заявку на выдачу въездной визы на индивидуальной основе.

Так называемая неделя высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН стартовала в Нью-Йорке во вторник, 24 сентября. Российская делегация должна была в этот день отправиться в США из аэропорта «Внуково», однако за час до вылета из Москвы стало известно, что американские визы не получили десять российских дипломатов. Об этом РБК сообщил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, который оказался среди тех, кто не получил визу.

Он сообщил, что кроме него визу не получил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, а также ряд сотрудников МИДа, среди которых главный переводчик и руководитель аппарата министра Сергей Бутин. Все должны были сопровождать министра иностранных дел России Сергея Лаврова в поездке и работать в составе делегации.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эту ситуацию, назвал ее тревожной и неприемлемой. «Вашингтон нарушает свои международные обязательства, ибо речь идет не о двустороннем визите, а о визите в ООН. Америка предоставляет свою территорию для штаб-квартиры ООН и может единственное что — это ограничить пребывание только городом Нью-Йорк», — сказал он.

Песков также добавил, что нарушение правил со стороны США требует «жесткой реакции со стороны Москвы и не менее жесткой реакции со стороны ООН».

Первый заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский считает, что США пренебрегают своими обязательствами в качестве страны, в которой находится штаб-квартира ООН. «Немудрый и недальновидный шаг, который ясно показывает, что Вашингтон преднамеренно пренебрегает своими обязательствами в качестве страны, в которой находится штаб-квартира ООН», — заявил дипломат.