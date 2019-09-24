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СМИ узнали о послании Путина НАТО

25.09.2019 06:25 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент России Владимир Путин 19 сентября отправил послание в страны НАТО с предложением, которое касается ракет средней и меньшей дальности. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

«Призываем вас поддержать наши усилия, выступив в пользу объявления в рамках НАТО моратория на развертывание РСМД наземного базирования, аналогичного тому, которое объявила Россия», — говорится в тексте послания, которое цитирует издание.

Письмо было отправлено лидерам стран и объединений, сообщил изданию дипломат из страны НАТО, который приехал на сессию Генассамблеи ООН. В частности, письмо получила глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Федерика Могерини и генсек НАТО Йенс Столтенберг. Письмо было отправлено во все страны НАТО, а также в государства, которые не входят в объединение — в частности, его отправили в Китай.

В послании Путина говорится, что Россия уже объявила о решении не размещать эти ракеты в Европе и других регионах, пока от этого будут воздерживаться американская сторона. «Призвали США и их союзников взять на себя аналогичные обязательства, однако встречной заинтересованности пока не наблюдаем», — отмечается в письме.

Также российский президент отметил, что претворение в жизнь моратория на развертывание ракет потребует дополнительных верификационных мер, особенно учитывая то, что на территории Европы уже размещены пусковые установки для ракет средней дальности. «Готовы к обсуждению соответствующих технических аспектов», — сказано в послании.

США вышли из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) 2 августа. Он действовал с 1988 года. Причиной выхода в Вашингтоне называли нарушающие договор разработки в России. Американские власти заявляли, что российская ракета 9М729 обладает большей дальностью полета, чем предусмотрено соглашением. У Москвы также были претензии к соблюдению США условий договора. В частности, Россию не устраивало развертывание пусковых установок Mk-41 в Румынии — с этих установок в морском варианте возможен запуск ракет с дальностью, нарушающей ДРСМД.

18 августа США провели испытания крылатой ракеты на острове Сан-Николас у берегов Калифорнии. Ракета была пущена из установки Mk-41 и поразила цель на расстоянии более 500 км. В Министерстве обороны США сообщили, что использованная в испытаниях установка не аналогична по своим параметрам установкам, развернутым в Румынии.

Владимир Путин, комментируя произошедшее, заметил, что испытания ракеты, которая обладает подпадавшими под действие договора характеристиками, США провели уже через 16 дней после завершения выхода из договора. «Очевидно, что оно не было импровизацией, а стало звеном в цепи давно планировавшихся мероприятий», — отметил президент.

В связи с этим Путин поручил Минобороны, МИДу и другим профильным ведомствам проанализировать уровень угрозы, создаваемой России действиями США, и принять исчерпывающие меры по подготовке симметричного ответа.

 
 
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Письмо было отправлено лидерам стран и объединений, сообщил изданию дипломат из страны НАТО, который приехал на сессию Генассамблеи ООН.
 
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