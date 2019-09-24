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Зеленский в ООН обвинил Россию в потере Украиной более 15% ВВП

25.09.2019 06:47 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

После вхождения Крыма в состав России, а также из-за вооруженного конфликта на Донбассе Украина потеряла более 15% ВВП. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил Владимир Зеленский в ООН во время выступления на политическом форуме высокого уровня по вопросам устойчивого развития.


Фото: Reuters

Зеленский отметил, что «Украина привержена своим обязательствам, касающимся достижения целей устойчивого развития». По его словам, их реализации препятствуют два фактора. Один из них — это «внутриполитическая традиция», при которой «важные реформы встречают сопротивление», уточнил Зеленский. Как он заверил, «новое украинское правительство займется этой проблемой».

Второй фактор, отметил президент, связан с действиями России. «Ни одна страна не может выполнить цели устойчивого развития иначе, нежели в условиях мира и безопасности», — сказал Зеленский.

Он отметил, что после вхождения Крыма в состав России, а также перехода ряда районов на Донбассе под контроль сепаратистов «Украина потеряла более 15% ВВП и 15% объемов промышленного производства». Страна также лишилась «80% угольных шахт, а также банковских активов в размере 5 млрд долларов». «Еще более важно то, что Украина потеряла свыше 13 тысяч граждан», — добавил Зеленский.

Украинский президент отметил, что «вместе с иностранными партнерами» его страна «сможет вернуть свои территории политическим путем, прекратить войну и установить мир». «Это важнейшая задача для нас», — сказал Зеленский.

 
 
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Он отметил, что после вхождения Крыма в состав России, а также перехода ряда районов на Донбассе под контроль сепаратистов «Украина потеряла более 15% ВВП и 15%...
 
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