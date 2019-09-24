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Процедура импичмента Трампа начинается в США

25.09.2019 10:28 — Новости Мира | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В отношении американского президента Дональда Трампа конгресс США запускает процедуру импичмента.

Об этом сообщается на сайте CNN.

Как заявил спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, в отношении Трампа будут проводиться независимые расследования. По мнению спикера, глава государства предал должность президента, национальную безопасность и целостность выборов.

Причиной для такой меры депутаты назвали требование расследовать деятельность Джо Байдена, потенциального соперника Трампа на выборах 2020 года. Об этом он заявил на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Однако Трамп опроверг утверждения конгресса и заявил, что не оказывал давления на Зеленского. Информацию о незаконных действиях Трампа опровергли и в Киеве.

 
 
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В отношении американского президента Дональда Трампа конгресс США запускает процедуру импичмента.
 
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