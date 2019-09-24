|
Процедура импичмента Трампа начинается в США
25.09.2019 10:28 — Новости Мира | БДГ
Источник материала: БДГ
В отношении американского президента Дональда Трампа конгресс США запускает процедуру импичмента.
Об этом сообщается на сайте
Как заявил спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, в отношении Трампа будут проводиться независимые расследования. По мнению спикера, глава государства предал должность президента, национальную безопасность и целостность выборов.
Причиной для такой меры депутаты назвали требование расследовать деятельность Джо Байдена, потенциального соперника Трампа на выборах 2020 года. Об этом он заявил на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Однако Трамп опроверг утверждения конгресса и заявил, что не оказывал давления на Зеленского. Информацию о незаконных действиях Трампа опровергли и в Киеве.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В отношении американского президента Дональда Трампа конгресс США запускает процедуру импичмента.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)