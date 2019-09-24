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В Аргентине девочка провалилась в колодец. Чтобы ее спасти, пришлось прорыть огромную траншею
25.09.2019 17:37 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В аргентинской деревне Сеньора Пуджио полуторагодовалая девочка играла с собакой и провалилась в пятиметровый колодец. Родители не смогли самостоятельно достать ребенка, пришлось вызывать спасателей. Но и у них не получилось сразу достать ребенка — нужно было вырыть огромную траншею. Удивительно, но ребенок не пострадал. Посмотрите, что придумали спасатели.
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Ребенку невероятно повезло.
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