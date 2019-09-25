Минюст США изучил разговор Трампа и Зеленского и не нашел нарушений

Министерство юстиции США прекратило расследование дела о якобы финансировании избирательной кампании Трампа, пишет The Washington Post со ссылкой на представителя ведомства Керри Кьюпек.

Ведомство не нашло в беседе президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского нарушений закона и закрыло дело.

Представитель Минюста заявила, что Трамп никогда не разговаривал с генпрокурором Уильямом Барром с требованием расследования, «связанного с бывшим вице-президентом Джо Байденом или его сыном», а Барр никогда не говорил ничего об Украине с советником Трампа Рудольфом Джулиани.

В стенограмме Трамп сказал Зеленскому, что поговорит о расследовании с Барром и попросит его связаться с украинской стороной.

Напомним, 24 сентября спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила , что в отношении Трампа будет проводиться процедура импичмента после сообщений в ряде СМИ, что Трамп оказывал давление на Зеленского, требуя начать расследование в отношении Хантера Байдена, сына его основного политического соперника на выборах 2020 года Джо Байдена. Трамп отрицал обвинения.

25 сентября Белый дом опубликовал расшифровку разговора, из которой следует, что Трамп просил Зеленского начать расследование в отношении Байдена и поговорить с его юристом Джулиани и генпрокурором США Барром. Зеленский ответил, что проведет расследование, и попросил США предоставить дополнительную информацию.