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Минюст США изучил разговор Трампа и Зеленского и не нашел нарушений
25.09.2019 22:24 — Новости Мира | БДГ
Источник материала: БДГ
Министерство юстиции США прекратило расследование дела о якобы финансировании избирательной кампании Трампа, пишет
Ведомство не нашло в беседе президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского нарушений закона и закрыло дело.
Представитель Минюста заявила, что Трамп никогда не разговаривал с генпрокурором Уильямом Барром с требованием расследования, «связанного с бывшим вице-президентом Джо Байденом или его сыном», а Барр никогда не говорил ничего об Украине с советником Трампа Рудольфом Джулиани.
В стенограмме Трамп сказал Зеленскому, что поговорит о расследовании с Барром и попросит его связаться с украинской стороной.
Напомним, 24 сентября спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси
25 сентября Белый дом опубликовал расшифровку разговора, из которой следует, что Трамп просил Зеленского начать расследование в отношении Байдена и поговорить с его юристом Джулиани и генпрокурором США Барром. Зеленский ответил, что проведет расследование, и попросил США предоставить дополнительную информацию.
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Министерство юстиции США прекратило расследование дела о якобы финансировании избирательной кампании Трампа, пишет
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