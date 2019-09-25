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Зеленский рассказал о своих задачах с трибуны ООН и принес с собой пулю
26.09.2019 00:55 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президент Украины Владимир Зеленский 25 сентября выступил с трибуны ООН. Он рассказал, что его задачей является завершение войны на Донбассе, возвращение всех украинских территорий и установление мира, передает пресс-служба президента.
Зеленский начал выступление с рассказа об украинце Василии Слепаке, солисте Парижской национальной оперы, который погиб на Донбассе. Президент показал присутствующим пулю и заявил: «Вот так: 12,7 миллиметра, которые не просто остановили его карьеру — они остановили его жизнь. Кстати, вот это стоит 10 долларов. И, к сожалению, сегодня на нашей планете это и есть стоимость человеческой жизни».
Зеленский напомнил, что на Донбассе уже пять лет идет война.
— Более 13 тысяч погибших. 30 тысяч раненых. Полтора миллиона человек вынуждены покинуть свои дома. Ежегодно эти ужасные цифры звучат здесь с одной лишь поправкой — ежегодно эти цифры растут. Завершение войны, возвращение всех оккупированных украинских территорий и установление мира является моей задачей. Но не ценой жизни наших граждан, не ценой свободы или права Украины на собственный выбор", — подчеркнул Зеленский.
По его словам, именно поэтому Украина нуждается в мировой поддержке.
— В современном мире, где мы с вами живем, больше нет чужой войны. Никто из вас не сможет чувствовать себя в безопасности, когда идет война в Украине, когда идет война в Европе", — сказал президент и призвал не забывать о страшных уроках истории.
Он отметил, что Украина всегда демонстрировала мировому сообществу готовность обеспечивать мир демократическим путем и делала шаги на пути к международной безопасности, например когда отказалась от ядерного потенциала.
«Потому что нам казалось, что все мы строим другой, новый мир. В котором для того, чтобы твое мнение слышали и учитывали его, не нужно иметь ядерное оружие. В котором тебя будут уважать именно за дела, а не за наличие ядерных боеголовок. В конце концов в этом „новом“ мире наше государство потеряло часть своих территорий и чуть ли не ежедневно теряет своих граждан», — отметил Владимир Зеленский.
В 2015 году экс-президент Украины Петр Порошенко с трибуны ООН
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Президент Украины Владимир Зеленский 25 сентября выступил с трибуны ООН. Он рассказал, что его задачей является завершение войны на Донбассе, возвращение всех...
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