Зеленский рассказал о своих задачах с трибуны ООН и принес с собой пулю

Источник материала: Tut.by

Президент Украины Владимир Зеленский 25 сентября выступил с трибуны ООН. Он рассказал, что его задачей является завершение войны на Донбассе, возвращение всех украинских территорий и установление мира, передает пресс-служба президента.



Фото: пресс-служба президента Украины

Зеленский начал выступление с рассказа об украинце Василии Слепаке, солисте Парижской национальной оперы, который погиб на Донбассе. Президент показал присутствующим пулю и заявил: «Вот так: 12,7 миллиметра, которые не просто остановили его карьеру — они остановили его жизнь. Кстати, вот это стоит 10 долларов. И, к сожалению, сегодня на нашей планете это и есть стоимость человеческой жизни».

Зеленский напомнил, что на Донбассе уже пять лет идет война.

— Более 13 тысяч погибших. 30 тысяч раненых. Полтора миллиона человек вынуждены покинуть свои дома. Ежегодно эти ужасные цифры звучат здесь с одной лишь поправкой — ежегодно эти цифры растут. Завершение войны, возвращение всех оккупированных украинских территорий и установление мира является моей задачей. Но не ценой жизни наших граждан, не ценой свободы или права Украины на собственный выбор", — подчеркнул Зеленский.

По его словам, именно поэтому Украина нуждается в мировой поддержке.

— В современном мире, где мы с вами живем, больше нет чужой войны. Никто из вас не сможет чувствовать себя в безопасности, когда идет война в Украине, когда идет война в Европе", — сказал президент и призвал не забывать о страшных уроках истории.

Он отметил, что Украина всегда демонстрировала мировому сообществу готовность обеспечивать мир демократическим путем и делала шаги на пути к международной безопасности, например когда отказалась от ядерного потенциала.

«Потому что нам казалось, что все мы строим другой, новый мир. В котором для того, чтобы твое мнение слышали и учитывали его, не нужно иметь ядерное оружие. В котором тебя будут уважать именно за дела, а не за наличие ядерных боеголовок. В конце концов в этом „новом“ мире наше государство потеряло часть своих территорий и чуть ли не ежедневно теряет своих граждан», — отметил Владимир Зеленский.

В 2015 году экс-президент Украины Петр Порошенко с трибуны ООН показывал паспорта пленных «русских офицеров» и просил ввести миротворцев на Донбасс.