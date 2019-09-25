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Politico: Большинство в Палате представителей Конгресса США поддерживает процедуру импичмента Трампа

26.09.2019 06:54 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Идея запуска процедуры импичмента президента Дональда Трампа получила поддержку большинства конгрессменов в Палате представителей Конгресса, находящейся под контролем оппозиционной Демократической партии. Об этом свидетельствуют подсчеты, произведенные во вторник изданием Politico.


Фото: Reuters

Согласно этим данным, по состоянию на вечер среды запуск процедуры импичмента в отношении американского лидера поддерживают 218 конгрессменов, из которых 217 являются демократами, а один — независимым.

Для утверждения процедуры требуется 218 голосов законодателей Палаты представителей (всего в Палате представителей 435 законодателей). Если они будут набраны, только в этом случае появится возможность передать процедуру импичмента на рассмотрение Сенатом — однако и там потребуется собрать не менее двух третей голосов, чтобы отправить президента США Дональда Трампа в отставку. При этом Сенат США контролируется Республиканской партией — сторонниками президента (в Сенате 53 республиканца против 45 демократов и 2 независимых сенаторов).

«Моника Зеленски»

О запуске официальной процедуры импичмента объявила во вторник спикер Палаты представителей демократ Нэнси Пелоси. Решение было оглашено по завершении закрытого заседания всей фракции демократов в Палате представителей. На этом заседании рассматривался вопрос о наличии оснований для расследования в рамках процедуры импичмента после появления сведений о якобы имевших место попытках Трампа оказывать давление на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев косвенно помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году.

Утверждения об оказании Трампом давления на Зеленского вызвали крупный скандал в Вашингтоне. Предполагалось, что американский лидер оказывал давление на своего украинского коллегу, добиваясь начала расследования действий сына бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Вашингтона Киеву. Демократ Байден является сейчас наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в будущем году в США выборах.

Белый дом в среду обнародовал стенограмму июльской беседы лидеров двух стран. Выяснилось, что Трамп не добивался от Зеленского расследования в отношении Хантера Байдена в обмен на финансовую и военную помощь Вашингтона Киеву. Министерство юстиции США, которое одновременно выполняет функции генеральной прокуратуры, не нашло нарушений национального законодательства, а также оснований для проведения дальнейшего расследования или иных действий в содержании июльского телефонного разговора американского и украинского президентов.

В мире разразившийся скандал уже окрестили «Моника Зеленски» — по аналогии со скандалом с Моникой Левински, который привел к объявлению в 1998 импичменту Биллу Клинтону. Конгрессмены посчитали, что Клинтон заслуживает импичмента, но он сохранил свой пост — большинство представителей в Сенате признали президента невиновным.

 
 
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Идея запуска процедуры импичмента президента Дональда Трампа получила поддержку большинства конгрессменов в Палате представителей Конгресса, находящейся под...
 
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